هل رفض مهرجان سينمائي مصري فيلم "اشتباك" لأسباب سياسية؟

قبيل افتتاح الدورة الـ 65 من مهرجان المركز الكاثوليكي السينمائي مساء الجمعة المقبلة، بمقر #المركز وسط العاصمة #المصرية #القاهرة، جدل كبير حدث بعد الإعلان عن الأفلام #المشاركة في المهرجان.

وذلك بعدما قيل عن رفض مشاركة فيلم "اشتباك" للمخرج محمد دياب لأسباب سياسية على الرغم من كون الفيلم شارك في مهرجان "كان" بدورته الأخيرة، كما قيل إن فيلم "قبل زحمة الصيف" آخر أفلام المخرج #الراحل محمد خان رفض أيضا بسبب مشاهده الجريئة.

الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أن المهرجان لا يستبعد أي فيلم من المشاركة، ولكن ما يحدث هو أنهم يشاهدون كافة الأفلام التي #تعرض على مدار العام، وبعدها يختارون منها ما يتماشى مع المعايير واللائحة المنظمة للمهرجان.

وأوضح رئيس المركز الكاثوليكي للسينما أن صناع الأعمال لا يتقدمون بأفلامهم من #أجل المشاركة في المهرجان، ولكن إدارة المهرجان هي من تختار الأفلام التي ستشارك وفقا للمعايير الخاصة بالمهرجان والتي يعلمها الجميع، مشيرا إلى أن #النجوم الذين لا تشارك أعمالهم في المهرجان يتم اختيارهم في لجان التحكيم، وهو ما حدث هنا مع شيحة التي لم يتم اختيار فيلمها "قبل زحمة الصيف" وتم اختيارها في لجنة التحكيم، ولم تتحدث هي عن سبب عدم اختيار فيلمها.

وعلى الرغم من مشاركة فيلم "اشتباك" الذي تقوم ببطولته #نيللي_كريم في مهرجان "كان" إلا أن #المهرجان_المصري لم يختره للمشاركة، وهو ما علق عليه مدير المركز الكاثوليكي للسينما بكون الفيلم من الممكن أن يشارك في كافة المهرجانات الدولية ولا يتم اختياره في المهرجان الخاص بهم إذا تعارض مع اللائحة والمعايير #الخاصة بالمهرجان.

وأشاد بطرس دانيال بالمستوى #الفني للأعمال، مشيرا إلى كونه تواجد في العروض #الخاصة لمشاهدتها وبارك لصناعها، ولكنه في #النهاية يختار وفقا لمعايير.