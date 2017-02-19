فنانة سعودية تحتفي بإشارات السير.. "تضج بالرموز"!

تترقب القطاعات الثقافية والفنية في الكويت، المعرض المرتقب للفنانة التشكيلية السعودية #نور_هشام_السيف والذي سيحمل عنوان "مهلاً إنها إشارة حمراء"، والذي سيفتتح يوم الأربعاء المقبل في "دن غاليري" في الكويت.

ويستعرض المعرض من خلال مجموعة من اللوحات "رمزية "إشارة المرور وعلاماتها الدالة على العبور والانتظار في الحياة، وانعكاسها على المجتمع بشكل عام، وعلى المرأة بشكل خاص.

دخول في المجهول

حيث تقول نور "حين أنجزت لوحات تحت هذا العنوان شعرت أني دخلت في المجهول وبقيت فيه، ذلك لأني لا أعلم إلى أين سيفضي بنا الانتظار، إن تصور المجهول يدفعني أن أنسج روايات بصبغة تهكمية كما فعلت مع منجزاتي السابقة، هنا أترك الشخوص بين تحد ولا مبالاة وبين صبر وحكمة".

وتضيف: "إن الإنسان تلعب به القوى ولا يستطيع أن يتحكم بها كلها، رغم أنها في مجملها قوى مجتمعية مغلفة بثقافة العرف، فهناك سكون صاخب، ولأن منقذا ما لن يأتي الآن، أردت أن أغامر في اقتحام ما وراء هذا الاضطراب القائم حولنا، فكل ما فعلت أنني قلصت المسافات.

ما بين 12 لوحة متعددة الوسائط ومختلفة الأحجام تحمل بعضها عناصر "الميكانيكا" ووسائل النقل، نجد الفنانة وهي تبحث عن الوقود الذي يجعل الاستمرار ممكناً.

يذكر أن هذا المعرض الشخصي هو الثالث للفنانة نور هشام السيف بعد محطتي جدة والبحرين. ويفتتح المعرض مساء الأربعاء المقبل 22 فبراير 2017، ويستمر حتى الخامس من مارس.