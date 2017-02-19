من يتوج بلقب الموسم الرابع من "Arab Idol"؟

أسبوع واحد يفصلنا عن تسمية المتسابق الفائز بلقب الموسم الرابع من برنامج "Arab Idol" الذي يعرض عبر شاشتي "MBC 1" و "MBC مصر".

ثلاثة متسابقين وصلوا إلى المحطة الختامية بعد منافسة حامية على مدار أسابيع طويلة مع عشرات المتنافسين، ليحل الثنائي الفلسطيني يعقوب شاهين وأمير دندن واليمني عمار محمد ضيوفا على الحلقة الأخيرة.

وفي حلقة السبت حل الفنان ماجد المهندس ضيفا على البرنامج، وقدم عددا من أغنياته خلال حلقة النتائج التي شهدت مغادرة التونسي محمد بن صالح والأردني مهند حسين للسباق، فيما تحل شيرين عبد الوهاب ضيفة على الحلقة الختامية السبت المقبل.

كما يتواجد محبوب العرب محمد عساف الذي حصل على لقب الموسم الثاني من البرنامج في حلقة الجمعة، ليشارك المتسابقين الثلاثة الغناء.

الفائز بلقب الموسم الرابع ينضم إلى ثلاث متسابقين عاشوا هذه اللحظة من قبل، بعدما كانت المصرية كارمن سليمان صاحبة أول لقب للبرنامج، لينتزع الفلسطيني محمد عساف اللقب في الموسم الثاني، ثم جاء الدور على السوري حازم شريف ليتوج بلقب الموسم الثالث من البرنامج.

لجنة تحكيم البرنامج التي تضم أحلام ونانسي عجرم ووائل كفوري وحسن الشافعي، أثنت كثيرا على أداء المشتركين الذين وصلوا إلى هذه المرحلة النهائية، حتى صار الأمر مرهونا بتصويت الجمهور الذي ستكون له الكلمة النهائية في تسمية المتسابق الفائز.

حلقة السبت من البرنامج شهدت تكريم المشتركين لاثنين من عمالقة الفن هما فنان العرب محمد عبده والسيدة فيروز، حيث قدم عمار محمد ومهند حسين أغنية "بعاد ولا قريبين" لمحمد عبده، فيما تشارك الثلاثي يعقوب شاهين وأمير دندن ومحمد بن صالح في أغنية "دقوا المهابيج" للسيدة فيروز، وشاركهم وائل كفوري في تقديم مقطع غنائي على المسرح.