بالصور.. كيف كانت رحلة صلاح رشوان العلاجية بفرنسا؟

قضى الفنان الراحل #صلاح_رشوان رحلة طويلة مع المرض، سافر خلالها كثيرا إلى فرنسا من أجل تلقي العلاج، قبل أن يرحل عن دنيانا صباح الاثنين.

صلاح رشوان الذي ولد في عام 1950 وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1973 شارك في أكثر من 100 عمل بين المسرح والسينما والتلفزيون اشتهر بتقديم أدوار الشاب المستقيم، ويبدو أن طبيعته كانت تظهر في الأدوار التي يؤديها بأعماله.

ومنها شخصية "عبادة" بمسلسل "المال والبنون"، حينما كان يسعى إلى تربية أبنائه بمال حلال رغم قسوة الظروف التي كان يعيشها.

اختيار فرنسا للعلاج جاء نتيجة حب صلاح رشوان الشديد لها، وهو ما ظهر من كتاباته عنها عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حينما نشر في شهر سبتمبر من عام 2015 مجموعة صور تجمعه بالفنان سعيد صالح في فرنسا حينما كان في رحلة علاجية.

وتحدث صلاح رشوان عن كون سعيد صالح من عشاق فرنسا مثله، وأنهما التقيا في مقهى محبب إلى قلبه يحمل اسم "أرابيسك" عاشا فيه الأجواء المصرية، كما ذهب الثنائي إلى "Montmarte" للاستمتاع بسحر هذه المنطقة التاريخية بأعلى قمة في باريس، والتي عاش بها العديد من الشعراء والمفكرين والفنانين أمثال فان جوخ.

كما جمعت صلاح رشوان علاقة قوية بابنته "باكينام" التي كانت تحرص كل فترة على الكتابة له عبر حسابه على "فيسبوك" كما كان يقيم لها احتفالات بعيد ميلادها ويوجه الشكر لكل من يحضر لهذه المناسبة، وبعد رحيله نشرت صورته عبر حسابها على "فيسبوك" وعلقت عليها قائلة "أنت كل حياتي والله مهعيش من غيرك ولا لحظة يا حبيبي".

صلاح رشوان الذي شارك #نور_الشريف في أكثر من عمل، كان أبرزها مسلسل "الدالي" لم يكن مصدقا رحيل نور الشريف، ودون كلمات مؤثرة عن رحيله عبر "فيسبوك" ليعبر عن افتقاده لصديقه، وها هو اليوم يرحل هو الآخر عن هذا العالم.