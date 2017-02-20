وفاة الفنان المصري صلاح رشوان عن 67 عاما

توفي الفنان المصري # صلاح_رشوان بعد صراع طويل مع مرض السرطان عن عمر يناهز 67 عاما.

ولفظ الفنان أنفاسه الأخيرة في الثامنة صباح اليوم الاثنين في أحد مستشفيات #فرنسا حيث تدهورت حالته الصحية ومن المقرر عودة الجثمان إلى القاهرة مساء اليوم لدفنه في مقابر العائلة.

صلاح رشوان من مواليد مثل هذا اليوم عام 1950 وحصل على بكالريوس معهد الفنون المسرحية واشتهر بدور عبادة العقاد في مسلسل "المال والبنون".

ومن أعماله السينمائية "الطـاووس" و" وتمضي الأحزان" و"أهل القمة".

كانت له آراء سياسية ينشرها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أغلبها ضد الإخوان وتيارات الإسلام السياسي وجماعات العنف والإرهاب وكانت له آراؤه المؤيدة للجيش وثورة يونيو والرئيس عبد الفتاح السيسي.

في عام 2013 سافر لفرنسا حيث كان يعاني من مرض في الكلى، يستدعي الراحة التامة، وعدم الإجهاد، ونتيجة لمشاركاته العديدة في الأعمال الفنية ضعفت مناعته وتطور الأمر وأثر ذلك بشكل كامل على وظائف أجهزة بجسده حتى اكتشف مؤخرا إصابته بالسرطان وسافر لفرنسا للعلاج ليلفظ أنفاسه الأخيرة هناك.