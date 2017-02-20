"عرب أيدول" يفتح لليمنيين نافذة فرح

ليلة سعيدة عاشها الجمهور اليمني ،السبت، بعد إعلان مقدم برنامج " #عرب_أيدول " الذي تبثه شاشة كل العرب mbc ، تأهل المتسابق اليمني #عمار_محمد إلى المرحلة الأخيرة ، رفقة المتسابقين الفلسطينيين يعقوب شاهين وأمير دندن .

البرنامج المسابقاتي الغنائي الأكثر متابعة في الوطن العربي وبلدان المهجر، شكل نافذة للفرح بالنسبة لملايين اليمنيين الذين دأبوا ومنذ انطلاقة نسخته الرابعة على الاستمتاع مساء كل جمعة وسبت بمتابعة إبداعات المواهب المشاركة وخصوصا اليمني عمار محمد الذي استطاع أن يقنع لجنة التحكيم بأدائه، ويستحوذ على نسبة كبيرة من تصويت المتابعين وخصوصا اليمنيين، الأمر الذي مكنه من تجاوز كل المراحل وصولا إلى النهائي رغم المنافسة الشديدة مع باقي المشاركين الذين جمعتهم mbc في لوحة فنية رائعة تجاوزت رسالتها كل الحدود.

وفي كل مرة كان يتم إعلان اسم عمار ضمن من حصلوا على أعلى نسبة تصويت ، كان البعض يرى في ذلك مفارقة عجيبة بالنسبة لمتسابق ينتمي إلى أحد أكثر البلدان العربية فقرا، غير أن العارفين بالشأن اليمني ينظرون إلى أن الجمهور اليمني التواق إلى الفرح والمتعطش إلى تحقيق انتصار معنوي، استطاع ومن خلال مؤازرته لعمار أن يؤكد قدرة الشعب اليمني على تجاوز آلام الواقع المأساوي الذي صنعته الميليشيات الانقلابية.

وفي هذا السياق تحدث لـ"العربية نت" الناقد الفني محمد سليم قائلا: التفاعل الكبير من جانب الجمهور اليمني والحضور المتميز للمتسابق عمار في برنامج عرب أيدول ومن خلال شاشة كل العرب mbc هي رسالة قوية مفادها أن اليمن سوف يظل جزءا من هذا المحيط الخليجي والعربي، ومن لا يفهم عليه أن يفهم ".

أما الكاتب الصحفي صدام أبو عاصم فيقول "عمار ليس ذلك الصوت الخارق لكنه صوتنا المبحوح في زمن الصمت ومن أجل ذلك أريده أن يفوز".

وأضاف معترفا بتفوق قدرات المنافسين لعمار في النهائي، الفلسطينيين يعقوب وأمير "أكره التعصب لأي شيء وفي أي شيء، لكن اليمنيين يبحثون عن فرحة وها هم قاب قوسين أو أدنى منها، فلا نستكثر على شعب يبحث عن فرصة للتهديف في زمن الخيبات.. دعونا نسجل هدف هذه المرة حتى وإن كان هدف تسلل " .

يشار إلى أن عمار محمد البالغ من العمر 27 عاما ، ينتمي إلى قرية العزكي بمديرية الرجم التابعة لمحافظة المحويت الواقعة شمال غرب اليمن.

وكان عمار قد حصل على لقب منشد الشارقة "النسخة الأولى" عام 2006، وخلال الفترة الماضية انتقل من مجال الإنشاد إلى العمل في المجال الغنائي بالقرية العالمية في مدينة دبي. كما أنه درس الإعلام في جامعة الشارقة بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة الذي أمر له بمنحة دراسية كاملة.

وخلال الحلقات الماضية من برنامج عرب أيدول تمكن عمار بصوته القوي وأدائه المتميز للفن اليمني على وجه التحديد من إبهار لجنة التحكيم المكونة من الفنانة الإماراتية أحلام والفنانين اللبنانيين وائل كفوري ونانسي عجرم والموسيقار المصري حسن الشافعي.