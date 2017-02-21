عمر خيرت: أمنيتي تحققت..وسأعزف مقطوعة خاصة للسعوديين

ترعى هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية فعالية بعنوان "وتر" للموسيقار المصري #عمر_خيرت في 3 مارس/آذار.

ونال هذا الخبر حيزاً كبيراً من الاهتمام على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر الكثير صورة إعلانية من الفعالية ومقاطع موسيقية للموسيقار الكبير.

وفي لقاء لقناة "العربية" مع الموسيقار عمر خيرت منذ أشهر عبر الفنان عن رغبته بإقامة حفل في #السعودية، وهو المقطع الذي أعاد الناس تداوله على مواقع #التواصل_الاجتماعي .

وعبّر الفنان عمر خيرت في تصريح لبرنامج "تفاعلكم" مع الإعلامية سارة الدندراوي، عن سروره الكبير، لأنه سيلتقي جمهوره في المملكة قريباً، مؤكداً بدء التحضيرات للحفل.

كما أعلن الفنان أنه ينوي إهداء مقطوعة خاصة للجمهور السعودي، قائلاً إن هناك علاقة أبدية بين الشعب السعودي والمصري، وإن التاريخ قد وحّد الشعبين.

وبالنسبة لأسعار التذاكر، صرّح خيرت أنه لا علم له عن قيمة التذكرة، مؤكداً أن الموضوع من اختصاص منظمي الحفل، وبالعودة إليه تمنى لو يستطيع جعل الحفل مجانياً للجمهور السعودي الحبيب، حسب قوله.