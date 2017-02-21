"أم بي سي" تقرر عرض مسلسل "العاصوف" قبل رمضان

بعد أن كان محدداً له العرض خلال الدورة الرمضانية المقبلة قررت قناة "أم بي سي" عرض عملها الدرامي #التلفزيوني_السعودي المرتقب "العاصوف" اعتباراً من مطلع شهر أبريل المقبل.

ويرجع سبب هذا القرار لإتاحة الفرصة لعرض عمل آخر من بطولة النجم السعودي الكبير #ناصر_القصبي في شهر رمضان المبارك.

ويتم التحضير حاليا لبداية تصوير الجزء الجديد من "سيلفي". والذي كانت أجزاؤه الأولي قد حصدت كثيراً من النجاح والإقبال والمتابعة.

ويذكر أن مسلسل "العاصوف" الذي صور في مدينة أبوظبي يرصد التحولات التي شهدتها مدينة الرياض على مدى خمسة عقود من #الزمان .

ويحكي الجزء الأول من المسلسل الذي كتبه السيناريست الراحل د. عبد الرحمن الوابلي قصة مدينة الرياض خلال خمس سنوات تمتد من عام 1970 وحتى عام 1975، يرصد خلالها حياة المجتمع قبل ما يُعرف بالطفرة وقبل #التحولات_الفكرية التي طالت بعض فئات المجتمع نهاية السبعينيات.

ومن المقرر أن تستكمل بقية الحكاية لتشمل #حياة_السعوديين حتى الوقت الراهن وذلك في أربعة أجزاء قادمة سيبدأ تصويرها بعد شهر رمضان المقبل.

بالإضافة إلى النجم ناصر القصبي كان هناك حشد من النجوم، ومنهم الفنانون عبدالإله السناني وريم عبدالله، وريماس منصور، وزارا البلوشي وحبيب الحبيب وشمعة محمد وغيرهم.