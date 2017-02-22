لماذا غير نور الشريف اسمه في الأوراق الرسمية؟

قصص وحكايات ارتبطت بالنجم الراحل، نور الشريف، مازالت لم تُحْكَ بعد، خاصة أنه واحد من أهم نجوم الفن المصري على مدار سنوات طويلة.

ورغم رحيله مازال هناك جديد يدور حول نور الشريف، يذكره من كانوا إلى جواره طوال رحلته، وهو ما تحدثت عن بعضه زوجته بوسي في لقاء تلفزيوني.

حيث كشفت عن السر وراء تغيير الفنان نور الشريف لاسمه الحقيقي "محمد" في #الأوراق_الرسمية بعد زواجهما، مشيرة إلى كون الراحل أطلق عليه فور ولادته اسم "محمد"، إلا أن عائلته كانت تناديه بـ "نور".

كما أكدت أن "عواطف" شقيقة الراحل كانت تحب #الفنان_عمر_الشريف، لذلك طلبت من شقيقها أن يكون اسمه "نور الشريف"، وهو ما حدث بالفعل استجابة لرغبة شقيقته.

إلا أن ما حدث بعد زواج بوسي من نور الشريف، وانتظارهما لأول مولود بعد الزواج، هو تفكير #بوسي في المولود الذي سيحمل اسم "محمد جابر" والسؤال سيكون من هو محمد جابر الذي لا يعلم عنه الناس شيئاً.

لذلك طلبت بوسي من زوجها أن يقوم بتغيير اسمه في الأوراق الرسمية ليصبح "نور الشريف جابر"، وهو ما تحقق بالفعل وتم تغيير الاسم وقاموا بتغيير قسيمة الزواج الخاصة بهما ليدون بها الاسم الجديد.

قلة ظهور متعمد

بوسي تطرقت إلى عملها مع نور الشريف، مشيرة إلى كونهما كانا يتعمدان ألا يعملا معا حتى لا يقال إنهما "دويتو"، مؤكدة أن الأعمال التي ظهرا فيها معاً، كان المنتج أو المخرج هو من يقوم بإرسال #السيناريو إلى كل واحد منهما.

كما أوضحت بوسي أن هناك بعض الأعمال التي عرضت عليهما، فقبلها أحدهما واعترض الآخر، حيث كانا منفصلين داخل أي عمل فني.

وتذكرت بوسي موقفاً جمعها بالمخرج الراحل #حسن_الإمام، حينما عرض عليها سيناريو ولكنها كانت ترغب في الاعتذار عنه، فاتصلت به وأخبرته برغبتها في الاعتذار فرد عليها قائلا "بقولك أيه.. هتعمليلي زي نور الشريف وتقوليلي الأبعاد والأعماق".