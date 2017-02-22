مهرجان أفلام السعودية الرابع يكرم سعد خضر

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية الذي تنظمه جمعية الثقافة والفنون في #الدمام، في دورته الرابعة مارس المقبل 2017م، عن تكريم الفنان السعودي القدير سعد الخضر، ضمن تقاليد المهرجان بتكريم شخصية رائدة في مجال الأفلام، ويأتي اختيار اسم الفنان سعد الخضر احتفاء بما يقدمه كنموذج متميز يحتذى به من قبل صنّاع الأفلام الشباب.

وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان أفلام السعودية قد أعلنت منذ أيام عن #تشكيل لجان التحكيم في المهرجان التي تكونت حسب التالي: "لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية" الفنان أحمد ماطر، رئيس اللجنة من #السعودية، والمخرج محمد راشد بوعلي من البحرين، وعبد المجيد الكناني من السعودية. و"لجنة تحكيم #مسابقة الأفلام الوثائقية" عوض الهمذاني، رئيس اللجنة من #السعودية وحسام الحلوة كاتب ومخرج من السعودية، ونجوم الغانم من الإمارات العربية المتحدة و"لجنة تحكيم #مسابقة أفلام الطلبة "هند الفهاد رئيسة اللجنة من #السعودية، خالد أمين ممثل من الكويت. وفاطمة مشربك من الإمارات العربية المتحدة. و"لجنة تحكيم مسابقة السيناريو غير المنفذ" محمد البشير رئيس اللجنة من السعودية، وحسن حداد من البحرين.

ويذكر أن الفنان سعد خضر ولد بمكة المكرمة عام 1943م، وهو ممثل ومؤلف ومنتج، له العديد من #الأعمال في التلفزيون والإذاعة، برز اسمه في أواخر العقد السابع من القرن العشرين، وهو أول من قدم فيلماً سينمائياً سعودياً عام 1980م بعنوان "موعد مع المجهول" وهو #فيلم روائي طويل من تأليفه وإنتاجه، مدته ساعتان ونصف، كان عازف كمان في الجيش #السعودي قبل أن يدخل مجال التمثيل في عام 1962م، ويشارك في عدة أعمال مع مغنين #سعوديين مشاهير مثل: سلامة العبدالله وحجاب بن نحيت وخلف بن هذال العتيبي وعيسى الاحسائي، شارك في عدد من برامج إذاعة الرياض بعد افتتاحها عام 1964م، وبعد افتتاح التلفزيون السعودي سنة 1964م، انضم إليه وكانت بدايته من خلال برامج الأطفال حيث كان يظهر في بعض #المشاهد #التمثيلية كشخصية "فرج الله" التي عرفه الأطفال بها عام 1965م. أو مسلسلاته "سكرتير في البيت" عام 1970م.

وكانت الدورات السابقة لمهرجان #أفلام_السعودية قد انطلقت تكريماتها #للمخرج_السينمائي السعودي عبدالله المحيسن في الدورة الأولى عام 2008م، والفنان والمخرج إبراهيم القاضي في الدورة الثانية عام 2015م، والمخرج الراحل سعد الفريح عام 2016م.