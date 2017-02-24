كارلا بطرس: أنا "جريئة" لكنني لست "وقحة"

أكدت الفنانة كارلا بطرس أنها لا تنزعج مِن مَن وصفها بـ"الجريئة" لكن ليست ممثلة "وقحة" أو "مبتذلة"، وتحب الأدوار الجديدة والمبتكرة والمختلفة وغير المكررة أو التقليدية على حد تعبيرها.

وأوضحت أنها تفضل الخلطة العربية في العمل الدرامي، كأن يجتمع الممثل اللبناني مع ممثلين من سوريا والإمارات والأردن.

وقالت إنها تستعد للموسم الرمضاني بمسلسلين أولهما "ورد جوري" من إخراج سمير حبشي وتأليف كلوديا مرشليان، ويشاركها في بطولته عمار شلق، ونادين الراسي ورولا حمادة، وتجسد في المسلسل دور أم تعاني كثيراً من المصاعب، أما المسلسل الثاني "الهيبة" فيشاركها فيه كل من نادين نجيم وتيم حسن، وتجسد فيه دور طبيبة أسنان وتكون الصديقة المقربة جداً من تيم، وتتنافس على حبه هي ونجيم وتحصل مواجهة حادّة بينهما بسبب ذلك.

وشاركت كارلا في أكثر من فيلم سينمائي ذكرت منها "فيتامين"، و"باباراتزي" و"ويلكم ليبانون"، كما شاركت أيضاً في مسرحية "شمس وقمر" إلى جانب الممثلة نادين الراسي والفنان عاصي الحلاني.

واتجهت منذ فترة إلى قطاع الإنتاج فشاركت في إنتاج فيلم "زفافيان" والقصة لبنانية أرمنية من بطولة كارلوس عازار، وتشترك فيه الممثلة ومقدمة برنامج "ذا فويس" إيميه صياح، وسيعرض في صالات السينما اللبنانية والإماراتية في 13 أبريل والفيلم من تأليف شكري أنيس فاخوري.