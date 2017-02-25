"إيل" أفضل فيلم وأوبير أفضل ممثلة بجوائز سيزار الفرنسية

فاز فيلم "إيل" من إخراج الهولندي بول فيرهوفين مساء الجمعة في باريس بجائزة أفضل فيلم في حفل توزيع جوائز سيزار المكافآت السينمائية الفرنسية، فيما نالت بطلته إيزابيل أوبير جائزة أفضل ممثلة.

وعرض الفيلم في مهرجان كان للسينما إلا أنه خرج خالي الوفاض في أيار/مايو 2016 الا انه عاد وفاز بجائزة غولدن غلوب أفضل ممثلة وجائزة افضل فيلم أجنبي.

والممثلة الفرنسية ايزابيل اوبير من الأوفر حظا للفوز بجائزة أوسكار أفضل ممثلة الأحد.

ويروي الفيلم قصة امرأة أعمال تتعرض للاغتصاب في منزلها البورجوازي من قبل رجل ملثم يوسعها ضربا. إلا انها ستطارده.

وفي فئة الرجال فاز غاسبار اولييل بجائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم "جوست لا فان دو موند" (نهاية العالم فقط) لكزافييه دولان الذي فاز بثلاث جوائز سيزار الاحد.

ويقوم الممثل البالغ 32 عاما بدور لوي وهو مثلي جنسيا وكاتب ناجح يلتقي مجددا بعائلته بعد غياب دام 12 عاما ليبلغ أفرادها أنه سيموت قريبا.