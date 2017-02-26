أخيراً.. ياسر العظمة رسمياً على فيسبوك

بعد انتشار عشرات صفحات التواصل الاجتماعي التي تنسب نفسها للفنان السوري ياسر العظمة، ونفي الأخير صحة نسبتها إليه، سجل "الأسطورة" كما يلقبه معجبوه، حضوره بصفحة رسمية على موقع "فيسبوك".

وكان الفنان #ياسر_العظمة نفى في وقت سابق لـ"العربية.نت" صحة أي من تلك الصفحات المسماة باسمه، ويتهافت إليها معجبوه لمشاهدة أعماله أو لمتابعته، والتعرف على ما يحضر له الفنان.

وأكد أنور العظمة، نجل الفنان السوري الشهير، في حديث لـ"العربية.نت" أن الصفحة (Yaser Alazmeh ياسر العظمة) هي تخص والده فعلاً.

وبحسب الصفحة نفسها، فإن للفنان موقعاً إلكترونياً أيضاً فيه سيرته الذاتية وروابط لصفحاته على مختلف منصات التواصل.