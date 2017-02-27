شاهد.. حرج وذهول بسبب خطأ "الأوسكار" التاريخي

تسبب الخطأ الذي وصفته بعض وسائل الإعلام العالمية بالخطأ "التاريخي" خلال حفل توزيع جوائز #الأوسكار ، في وقوع فريق عمل فيلم " #لا_لا_لاند " La La Land فى موقف محرج للغاية، وذلك بعد أن تم الإعلان عن فوزهم بجائزة لم تكن لهم، بل كانت من نصيب فيلم " #مون_لايت " Moonlight، إلا أن القائمين على #الحفل تداركوا بسرعة الأمر، وتم تصحيح الخطأ.

واختلطت مشاعر الصدمة والوجوم بخيبة الأمل على وجوه فريق عمل فيلم "لا لا لاند"، الذي اعتلى المنصة لاستلام #الجائزة وإلقاء كلمات الشكر، إلا أن #الخطأ تم تداركه على الفور، وقاطعهم أحد المنتجين قائلاً إن الجائزة ذهبت للفيلم الخطأ، وإن "مونلايت" هو #الفيلم_الفائز بجائزة #أفضل_فيلم .

وحاول الممثل والمخرج المخضرم وارن بيتي شرح ما حدث قائلاً، إنه تم الخطأ لأن المظروف قد حمل بالخطأ اسم إيما ستون الحائزة على جائزة أفضل ممثلة عن فيلم "لا لا لاند"، محاولاً إثبات صحة النتائج بالأوراق الرسمية المعدة للحفل.

ورغم تدارك الخطأ إلا أن النجوم يبدو أنهم لن ينسوا ذلك الموقف العصيب أبدأ.