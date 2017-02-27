تصوير "عاصفة الصحراء" في قلب العاصمة المغربية

تداول المغاربة صور الشاحنات العسكرية، التي غزت العاصمة المغربية الرباط، خلال أمس الأحد، منذ ساعات الصباح الأولى.

ففي ساحة البريد، في قلب #شارع محمد الخامس، ظهر فجأة مركز تفتيش للجيش، وانتشر عشرات من #العسكريين، بلباسهم الذي يشبه لون التراب.

فيما زمجرت الشاحنات العسكرية بصوتها الغليظ، لتقطع صمت الأحد، في عطلة نهاية الأسبوع، في #العاصمة_المغربية.

وتحلق العشرات، يتلقطون الصور للمشهد، ويتابعون العلميات الفنية والتقنية لتصوير #مشاهد سينمائية عالمية.

هذا واختار طاقم سينمائي صيني المملكة المغربية، لتصوير فيلم "عاصفة الصحراء".

وبحسب خبر نشره الموقع #الرسمي، للمركز السينمائي المغربي، فإن التصوير بدأ في 9 سبتمبر 2016، ويتواصل إلى غاية 31 مايو 2017.

ويصور الفريق التقني والفني، في المغرب، في مدن من بينها العاصمة #الرباط، ومدينة #الدار_البيضاء، ومدينة ورزازات، في الجنوب الشرقي، ومدينة طنجة، في أقصى شمال غرب #المملكة_المغربية.

ويمثل في هذا الفيلم، النجم الصيني، جاكي شان.