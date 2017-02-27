ماهيرشالا علي أول ممثل مسلم يفوز بجائزة أوسكار

فاز #ماهيرشالا_علي مساء الأحد بجائزة #الأوسكار لأفضل ممثل في دور ثانوي عن تأديته دور تاجر مخدرات في الفيلم الدرامي مونلايت ليصبح بذلك أول ممثل مسلم يفوز بإحدى هذه المكافآت العريقة.

وكان الأميركي البالغ 43 عاما والمرشح للمرة الأولى للفوز بـ #أوسكار، يتنافس على الجائزة مع جيف بريدجز (عن فيلم "هيل اور هاي ووتر") وديف باتيل (عن فيلم "لايين") ومايكل شانون (عن فيلم "نوكتورنل انيملز") ولوكاس هيدجز (عن فيلم "مانشستر باي ذي سي").

وقال لدى تسلمه جائزته: "أريد أن أشكر معلمي وأساتذتي. فلطالما قالوا لي إن الأمر لا يتعلق بك بل الشخصيات التي تؤديها. أنت خادم. أنت خادم لهذه القصص وهذه الشخصيات".

ويروي فيلم #مونلايت ، الذي أخرجه باري جنينكز، قصة صبي أميركي أسود يكافح ليجد موقعا له في حي حساس في ميامي.

وقد اعتنق علي الإسلام العام 1999.

وفاز مسلمون بجوائز أوسكار في فئات مختلفة إلا أن أحدا لم يفز بجائزة تمثيل.