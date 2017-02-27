مهرجان القاهرة لسينما المرأة يعرض 59 فيلما من 23 دولة

يعرض #مهرجان_القاهرة_الدولي_لسينما_المرأة 59 فيلماً من 23 دولة في دورته العاشرة التي تفتتح في الرابع من الشهر المقبل، بحسب ما أعلن المنظمون.

وقالت رئيس المهرجان ومؤسسته المخرجة #أمل_رمسيس إن #المهرجان يحتفل هذا العام بمرور 10 سنوات على تأسيسه "بزيادة عروض الأفلام التي تنتجها وتخرجها نساء، أو تتعلق بأمور #النساء في مختلف بقاع العالم بعد أن كان متخصصاً بالسينما العربية والدول الناطقة بالإسبانية".

ويفتتح المهرجان في 4 مارس/آذار بالفيلم الأرجنتيني "ليلة فرانسسكو سانكتيس الطويلة" لأندريا اتسيلا، وهو من #الأفلام التي شاركت في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، ونال العديد من الجوائز في مهرجانات عالمية أخرى.

ويستمر المهرجان 6 أيام في مركز الإبداع بدار #الأوبرا_المصرية.

ويعرض في قسم البرنامج الدولي 13 فيلماً من بينها "المواسم في كينسي - أربعة بورتريهات لجون برغر" من بريطانيا عن حياة المفكر المعروف جون برغر الذي توفي قبل أسابيع، وأفلام أخرى من ألمانيا وفنلندا وإسبانيا والولايات المتحدة.

وفي قسم قافلة #سينما المرأة العربية واللاتينية ستعرض 8 أفلام من بينها أفلام ناطقة باللغة العربية مثل الفيلم المصري "أسبوع ويومين" والفيلم اللبناني "جغرافيات".

ويحتفي المهرجان هذا العام بالسينما السويسرية فيعرض أفلاماً عدة من هذا البلد، وبالمخرجة الفرنسية انييس فاردا عارضاً عدداً من أفلامها.

وتعرض أيضاً 10 أفلام من أفضل ما عرضه المهرجان في دوراته العشر الماضية.

ولمناسبة اليوم العالمي للمرأة في الثامن من مارس/آذار، يعرض فيلم "أبناء بينوشيه" في جامعة القاهرة، تليه ندوة مع مخرجة الفيلم باولا رودريغيث.