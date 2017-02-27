يسرا تدخل عالم عاملات المنازل في "سلم الخدامين"

خطوة جديدة تخطوها الفنانة #يسرا في عالم #الدراما من خلال مسلسل " #سلم_الخدامين " الذي يخرجه #هاني_خليفة ، وانطلق تصويره، الاثنين، ومن المقرر عرضه في شهر #رمضان المقبل.

المسلسل، الذي يشارك في بطولته كريم فهمي ومحمود عبد المغني وإيمان العاصي وبوسي وعايدة رياض، تدور أحداثه حول عالم عاملات المنازل، وذلك من خلال "مكتب تخديم" يكون هو حلقة الوصل الخاصة بالقصص التي يسردها العمل حول #الأبطال وما يدور حولهم من طموح وشك وغيرة و #جرائم .

العمل انطلق تصويره في ديكور منطقة شعبية تم بناؤه بالكامل على شاطئ #النيل بمنطقة جزيرة الوراق، ونفذته شركة العدل المنتجة للمسلسل، حيث تدور أكثر من نصف مشاهد #المسلسل داخل الحي، وهو يشتمل على 3 مبانٍ تم إنشاؤهم بالكامل، إضافة إلى #سوق_شعبي يضم 12 متجراً واستراحات ومقاهي شعبية تم تنفيذها على #شاطئ_النيل .

يسرا تعود هذا العام من خلال المسلسل الذي يحمل اسماً مؤقتا من الوارد تغييره قبيل عرضه، وتتعاون فيه مع المخرج هاني خليفة بعدما قدما معاً مسلسل " #فوق_مستوى_الشبهات " في العام الماضي وحقق نجاحاً كبيراً لدى الجمهور.