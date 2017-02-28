هل ظهرت تاراجي هينسون في الأوسكار بفستان هند صبري؟

نشرت الفنانة #هند_صبري، عبر حسابها على موقع تبادل الصور "إنستغرام"، صورة لها وأخرى للفنانة الأميركية، تاراجى هينسون، مرتديتين نفس التصميم لفستانين.

وأكدت هند صبري ارتداءها نفس الفستان، الذي ارتدته من قبل، وعلقت على الصورة: "نفس الفستان، واللون، والخامة، وكان التصميم في نوفمبر 2016 والآخر في حفل توزيع جوائز #الأوسكار 2017 وأتمنى أن يكون الأمر مجرد صدفة".

وكانت النجمة الأميركية، ظهرت بحفل توزيع جوائز الأوسكار الـ89 والمقام في #هوليوود، مرتدية فستاناً طويلاً مصنوعاً من قماش "القطيفة"، وهو واحد من تصميمات دار " Alberta Ferretti "، أما حقيبتها وحذاؤها فحملا إمضاء "Jimmy Choo ".

ولفتت النجمة الشهيرة ذات الـ 46 عاما الأنظار إليها بانتقائها مجوهرات مذهلة حملت إمضاء " Nirav Modi" ، والتي أضافت لإطلالتها المزيد من الجمال والرقي والبريق، خاصة أن تاراجي تفضل دائما الظهور بمجوهرات ذات التصميمات المبتكرة.

فيما ارتدت هند صبري هذا الفستان خلال مشاركتها في فعاليات #مهرجان_دبي_السينمائي في دورته الـ13 مطلع شهر ديسمبر 2016.