تراشق بين فلة الجزائرية ولطيفة التونسية بسبب الكحول

هاجمت الفنانة الجزائرية " #فلة " جارتها التونسية " #لطيفة "، في آخر حوار تلفزيوني لها، عندما اتهمتها بأنها أكثر واحدة تتعاطى #الخمور ، ليأتي رد لطيفة اليوم بأنها تأسف لكون فلة تحمل الجنسية #الجزائرية لأن الجزائر بلد الشرفاء والشهداء.

وكانت الفنانة "فلة" صرحت أثناء استضافتها ببرنامج تلفزيوني على قناة "أم تي في" اللبنانية قبل 3 أيام أن لطيفة هي أكثر فنانة تتناول الكحول، وذلك ردا على تصريح سابق للمطربة لطيفة أكدت فيه أن فلة اتصلت بها وأسمعتها لحنا تريدها أن تغنيه وكانت في حالة سكر، وهي تتفادى الحديث عليها لأنها شخصية غير متزنة.

ودافعت الفنانة فلّة على نفسها وأكدت أنها لا تشرب الكحول لأنها تعاني من قرح في معدتها يمنعها حتى من شرب المشروبات الغازية وليس الكحول، كما قامت في الأثناء بتقليد طريقة كلام لطيفة بطريقة ساخرة أضحكت الحاضرين في البرنامج.

وردا على الاتهامات التي طالتها، أثنى عدد من التونسيين على الأخلاق التي تتمتع بها الفنانة "لطيفة"، معتبرين أن هذه التصريحات لن تقلّل من احترام الجمهور لها في العالم العربي.

وفي ردها على دعم #التونسيين لها، كتبت لطيفة اليوم على صفحتها بالفيسبوك" الله لا يحرمني من أولاد بلادي الشرفاء أنتم تاج على رأسي، مسكينة الله يلطف بيها ويهديها، خسارة فيها لقب جزائرية، #الجزائر بلد الشرفاء والشهداء وجميلة العظيمة".

ويعود الخلاف بين الفنانتين المغاربيتين إلى عدة سنوات، عندما صرّحت الفنانة "فلة" أن سبب الخلاف يعود إلى غيرة لطيفة منها، وتقليدها لها بعد أن أصبحت تتعامل مع كل من تعمل معهم، حتى إنها اتهمتها بأنها وراء قضيتها في #مصر والتي سجنت بسببها عاماً ونصف العام، وحرمت من دخول البلاد مرة أخرى.