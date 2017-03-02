ترقب سعودي لحفل عمر خيرت غداً في جدة

38 عاماً من ركود #الحركة_الثقافية والفنية بالسعودية، لتعود عجلتها إلى الدوران بتسارع، بدفع من هيئة الترفيه حديثة العهد في #المملكة .

ولعل أبرز قفزاتها النوعية #الحفل_الموسيقي الذي ينتظره السعوديون يوم غد للموسيقار المصري #عمر_خيرت ، الذي بدوره اعتبر أن حلمه بالعزف هناك قد تحقق أخيراً.

فتحت عنوان "من شعب مصر إلى السعودية"، عزف الموسيقار عمر خيرت مقطوعة في #جامعة_القاهرة في أبريل الماضي، واليوم موسيقى #خيرت التي جابت أنغامها العالم وعبرت حدوده، ستحط رحالها أخيراً في #جدة .

يذكر أن الحفل الموسيقي يعتبر جزءاً من #نشاطات_ترفيهية وفنية داخل المملكة، في سابقة تهدف إلى مواكبة تطورات الحركة الثقافية وإبراز الوجه الفتي للمملكة العربية #السعودية .

فعلى مسرح مفتوح في #حديقة_جمان داخل مدينة الملك عبد الله الاقتصادية، يحيي خيرت حفله الموسيقي الأول بحضور 800 شخص. حفل نفدت جميع تذاكره رغم ارتفاع أسعارها التي تتراوح بين 1000 و2200 ريال، ما يعكس القفزة النوعية التي تعيشها السعودية، وتماشيها مع الرؤية الجديدة التي حركت روافد كانت راكدة لنحو أربعة عقود.