شاهد أحدث صورة للفنانة مديحة يسري من المستشفى

طمأنت النجمة القديرة #مديحة_يسري جمهورها في أنحاء #العالم_العربي على صحتها من خلال لقائها مع الإعلامية الكويتية الكبيرة #عائشة_اليحيى ، التي قامت بزيارتها حيث تواصل علاجها في مستشفى دار المنى.

وأشارت الفنانة مديحة يسري إلى أن حالتها الصحية "مستقرة" وأنها "تحمد الله على كل شيء".

وتمنت خلال تصريحها "بأن يعم السلام أنحاء العالم"، كما ثمنت مواقف "عدد قليل من أصدقائها الذين لم يبخلوا عليها بالتواصل والزيارة والسؤال سواء من #مصر أو العالم العربي رغم مشاغلهم وازدحام مواعيدهم وارتباطاتهم".

من جانبها، عبرت الإعلامية الكويتية عائشة اليحيى عن سعادتها بتلك الزيارة والوقت الثمين مع الفنانة القديرة مديحة يسري التي وصفتها اليحيى بقولها: "لا تزال مشرقة ومتفائلة ومؤمنة بل ومحبة للحياة".

يذكر أن الفنانة القديرة مديحة يسري تتلقى الرعاية الصحية في مستشفى دار المنى بالقاهرة.