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كيف عاقبت أكاديمية "الأوسكار" المتسببين بالخطأ الفادح؟

المصدر: العربية.نت
المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على المسرح بعد الخطأ في إعلان الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم
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قررت #الأكاديمية_الأميركية_لفنون_السينما_وعلومها عدم التعامل بعد الآن مع محاسبي شركة #برايس_ووترهاوس_كوبرز اللذين خلطا بين ظرفين في حفل توزيع جوائز الأوسكار الأحد، ما أدى إلى خطأ في إعلان اسم الفيلم الفائز.

المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على المسرح بعد الخطأ في إعلان الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على المسرح بعد الخطأ في إعلان الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم
المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على المسرح بعد الخطأ في إعلان الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على المسرح بعد الخطأ في إعلان الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم

وأوضحت ناطقة باسم الأكاديمية لوكالة "فرانس برس" أن #براين_كولينان و #مارثا_رويز، وهما المحاسبان اللذان كانا متواجدين في الكواليس لتسليم الظروف إلى مقدمي الجوائز في كل فئة، لن يكونا موضع ترحيب في الحفلات المقبلة.

المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على السجادة الحمراء قبل الحفل ومعهما الحقيبة التي تحتوي على أسماء الفائزين المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على السجادة الحمراء قبل الحفل ومعهما الحقيبة التي تحتوي على أسماء الفائزين
المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على السجادة الحمراء قبل الحفل ومعهما الحقيبة التي تحتوي على أسماء الفائزين المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على السجادة الحمراء قبل الحفل ومعهما الحقيبة التي تحتوي على أسماء الفائزين

وأكدت الناطقة أن الشركة بحد ذاتها ليست حتى الآن مُعرضة لعقوبات من قبل الأكاديمية.

المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على المسرح بعد الخطأ في إعلان الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على المسرح بعد الخطأ في إعلان الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم
المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على المسرح بعد الخطأ في إعلان الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على المسرح بعد الخطأ في إعلان الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم

ويقف المحاسبان اللذان أشرفا على توزيع الظروف في السنوات الأربع الأخيرة، وراء أكبر خطأ في تاريخ #الأوسكار، وهو حفل عادة ما يكون تنظيمه مضبوطا بإحكام.

المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على السجادة الحمراء للأوسكار في 2016 المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على السجادة الحمراء للأوسكار في 2016
المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على السجادة الحمراء للأوسكار في 2015 المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على السجادة الحمراء للأوسكار في 2015

لكن الأحد وبعد دقائق من التقاط صور له في الكواليس وهو يرسل صور مشاهير عبر "تويتر"، سلّم #كولينان الظرف الخطأ إلى الممثل وارن بيتي إذ كان يحمل اسم الفائزة بجائزة "أفضل ممثلة" ايما ستون وليس "أفضل فيلم". وقد أثار ذلك فضول بيتي إلا أنه لم يتلفظ بأي كلمة وعرض البطاقة على الممثلة فاي دانواي التي شاركته التقديم فما كان منها بعدما شاهدت اسم #لا_لا_لاند تحت اسم الممثلة ايما ستون إلا أن أعلنت أنه الفيلم الفائز.

براين كولينان في الكواليس وهو يغرد براين كولينان في الكواليس وهو يغرد
إحدى تغريدات براين كولينان خلال الأوسكار إحدى تغريدات براين كولينان خلال الأوسكار
إحدى تغريدات براين كولينان خلال الأوسكار إحدى تغريدات براين كولينان خلال الأوسكار

ومرت دقيقتان ونصف الدقيقة قبل أن يصحح الخطأ، وكان منتجو "لا لا لاند" قد قاموا بكلمات الشكر. ومنحت الجائزة من بعد ذلك إلى فيلم #مونلايت.

المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على المسرح بعد الخطأ في إعلان الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم المحاسبان براين كولينان ومارثا رويز على المسرح بعد الخطأ في إعلان الفيلم الفائز بأوسكار أفضل فيلم

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