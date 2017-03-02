هذه القائمة القصيرة لجائزة الشيخ زايد للترجمة والنقد

أعلنت #جائزة_الشيخ_زايد_للكتاب والبالغ مجموع جوائزها، سبعة ملايين درهم إماراتي، (نحو 1.9 مليون دولار) القائمة القصيرة لفرعي (الترجمة) و(الفنون والدراسات النقدية) اليوم الخميس من بين تسعة فروع للجائزة.

وشملت القائمة القصيرة لفرع #الترجمة ثلاثة أعمال هي (العدالة والعقاب في المتخيل الإسلامي خلال العصر الوسيط) للمؤلف كريستيان لانغ، وترجمه إلى العربية التونسي رياض الميلادي.

وكتاب (الاقتصاد والمجتمع - السيادة) للمفكر الألماني ماكس فيبر وترجمه من الألمانية إلى العربية التونسي محمد التركي وكتاب (الضروري في أصول الفقه لابن رشد)، وترجمه من العربية إلى الفرنسية اللبناني زياد بو عقل.

كما ضمت #القائمة_القصيرة لفرع الفنون والدراسات النقدية ثلاثة أعمال هي (خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظ مقاربة بلاغية حجاجية) للباحث المغربي محمد مشبال و(آفاق الخيال الأدبي.. من المحاكاة إلى التفكيكية) للباحث السعودي صالح زياد.

وضمت أيضاً (فاعلية الخيال الأدبي.. محاولة في بلاغية المعرفة من الأسطورة حتى العلم الوصفي)، للناقد العراقي المقيم في أستراليا سعيد الغانمي.

وجائزة الشيخ زايد للكتاب هي جائزة مستقلة تُمنح سنوياً للمبدعين من المفكرين والناشرين والشباب، تكريماً لإسهاماتهم في فروع أدب الطفل و(الترجمة) و(الآداب) و(المؤلف الشاب) و(التنمية وبناء الدولة) و(الفنون والدراسات النقدية) و(التقنية والنشر) و(الثقافة العربية باللغات الأخرى) و(شخصية العام الثقافية).

وبدأت الجائزة في إعلان القوائم القصيرة للدورة الحادية عشرة في فبراير/ شباط على أن يقام حفل تكريم الفائزين في 30 أبريل/ نيسان على هامش معرض أبوظبي الدولي للكتاب في مركز المعارض الدولي في #أبوظبي.