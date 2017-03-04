سيرين عبدالنور تشعل "قناديل العشاق" في رمضان

بدأ تصوير المسلسل السوري اللبناني بعنوان "قناديل العشاق"، من بطولة سيرين عبد النور، التي تفرغت تماماً لهذا العمل الدرامي بعد أن قرأت "النص بعناية"، قبل أن توافق عليه.

وكانت سيرين غابت العام الماضي عن السباق الرمضاني، حيث إن عملها الدرامي الرمضاني الأخير هو مسلسل "24 قيراط" الذي شاركها فيه الممثل عابد فهد والممثلة ماغي بو غصن.

وتشارك في مسلسل "قناديل العشاق" نخبة من الممثلين من #لبنان وسوريا، أبرزهم رفيق علي أحمد، عبد المنعم عمايري، حسام تحسين بك، خالد القيش، وفاء موصللي وديما قندلفت.

والمسلسل عبارة عن فانتازيا تاريخية تختلف عن السائد في #الدراما الرمضانية، وسيصور في حارات #دمشق من باب توما القديمة إلى حارة القشلة.

يتولى إخراج هذا العمل الدرامي سيف الدين السبيعي قصة وسيناريو الكاتب خلدون قتلان.