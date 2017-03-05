المغني البريطاني ايد شيران يعود بألبوم ورقم قياسي

سجل #المغني_البريطاني #ايد_شيران رقماً قياسياً جديداً عبر موقع " #سبوتيفاي " للبث الموسيقي التدفقي بفضل ألبومه الأخير الذي طرح، الجمعة، وذلك من خلال مضاعفة عدد عمليات الاستماع خلال اليوم الأول من صدور العمل.

وجرى الاستماع إلى ألبوم شيران الجديد " #ديفايد" الذي كان مرتقبا جدا، الجمعة، حوالي 57 مليون مرة عبر المنصة الأولى عالميا للبث الموسيقي التدفقي. وقد تجاوز بأشواط "ستاربوي" للمغني الكندي "ذي ويكند" الذي تم الاستماع إليه 29 مليون مرة في اليوم الأول لطرحه في الأسواق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وحصلت عمليات الاستماع خصوصا في بريطانيا وأيرلندا من حيث أصول المغني الذي أدخل أنغاما تقليدية في اثنتين من أغاني الألبوم. وفي هذين البلدين احتلت أغاني "ديفايد" الـ16، المراكز الأولى في التصنيف المحلي.

عودة بعد عام

وغاب شيران عن الساحة الموسيقية وشبكات التواصل الاجتماعي مدة سنة، وأعلن عودته في كانون الثاني/يناير، كاشفاً عن أغنيتين هما "شايب أوف يو" و"كاسل أون ذي هيل".

ونالت الأغنيتان استقبالا إيجابيا جدا في بريطانيا، وتربعتا فورا في المركزين الأولين للتصنيفات. وفي الساعات الـ24 الأولى لطرحها، تمت مشاهدة "شايب أوف مي" 11.5 مليون مرة عبر " #يوتيوب ".