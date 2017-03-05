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بالصور.. هذه تفاصيل زيارة ويل سميث إلى مصر

المصدر: القاهرة - أحمد الريدي
ويل سميث يلتقط سيلفي مع عائلته
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وصل إلى القاهرة فجر الأحد النجم العالمي #ويل_سميث في زيارة سريعة إلى #مصر، حرص فيها على زيارة #الأهرامات وأبو الهول بالجيزة والتقى بعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس.

ويل سميث الذي وصل إلى مطار #القاهرة في الخامسة فجرا بصحبة عدد من مساعديه، حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العاملين بالمطار الذين فوجئوا بوصوله إلى مصر، حيث لم يكن معلنا عن زيارته من قبل.

ويل سميث في سيلفي مع قناع توت عنخ آمون ويل سميث في سيلفي مع قناع توت عنخ آمون
جانب من الزيارة لمنطقة الأهرامات جانب من الزيارة لمنطقة الأهرامات
صورة أمام أبي الهول صورة أمام أبي الهول

وتوجه ويل سميث فور وصوله إلى الأهرامات، حيث التقى بالدكتور زاهي حواس وكان حريصا على مشاهدة شروق الشمس بمنطقة الأهرامات، كما التقط العديد من الصور بصحبة الحضور، وظهر الدكتور زاهي حواس في الصور وهو مصاب في قدمه لكنه أصر على التواجد بصحبة ويل سميث من أجل الجولة.

ويل سميث وزاهي حواس ويل سميث وزاهي حواس
صورة تذكارية أمام أبي الهول صورة تذكارية أمام أبي الهول

ويل سميث تواجد في نفس الفندق الذي أقيمت به الاحتفالية الخاصة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي زار مصر قبل أيام، حيث تناول وجبة الإفطار هناك وحرص على متابعة الأهرامات من الفندق الذي قام بنشر صورة ويل سميث بصحبة المسؤولين هناك.

من الفندق الذي أقام فيه ويل سميث من الفندق الذي أقام فيه ويل سميث
ويل سميث وزاهي حواس ويل سميث وزاهي حواس
ويل سميث أمام الأهرامات ويل سميث أمام الأهرامات

وحسب تصريحات صحافية للدكتور زاهي حواس فإن ويل سميث أعرب عن إعجابه الشديد بالأهرامات، مؤكدا أن هذه الزيارة أجمل مما كان يتوقع، مشيرا إلى كونه سيزور المتحف المصري مساء الأحد في إطار زيارته.

كلمات دالّة

#ويل سميث, #مصر, #الأهرامات, #القاهرة

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