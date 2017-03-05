بالصور.. هذه تفاصيل زيارة ويل سميث إلى مصر

وصل إلى القاهرة فجر الأحد النجم العالمي #ويل_سميث في زيارة سريعة إلى #مصر، حرص فيها على زيارة #الأهرامات وأبو الهول بالجيزة والتقى بعالم الآثار المصري الدكتور زاهي حواس.

ويل سميث الذي وصل إلى مطار #القاهرة في الخامسة فجرا بصحبة عدد من مساعديه، حرص على التقاط عدد من الصور التذكارية مع العاملين بالمطار الذين فوجئوا بوصوله إلى مصر، حيث لم يكن معلنا عن زيارته من قبل.

وتوجه ويل سميث فور وصوله إلى الأهرامات، حيث التقى بالدكتور زاهي حواس وكان حريصا على مشاهدة شروق الشمس بمنطقة الأهرامات، كما التقط العديد من الصور بصحبة الحضور، وظهر الدكتور زاهي حواس في الصور وهو مصاب في قدمه لكنه أصر على التواجد بصحبة ويل سميث من أجل الجولة.

ويل سميث تواجد في نفس الفندق الذي أقيمت به الاحتفالية الخاصة بالنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي زار مصر قبل أيام، حيث تناول وجبة الإفطار هناك وحرص على متابعة الأهرامات من الفندق الذي قام بنشر صورة ويل سميث بصحبة المسؤولين هناك.

وحسب تصريحات صحافية للدكتور زاهي حواس فإن ويل سميث أعرب عن إعجابه الشديد بالأهرامات، مؤكدا أن هذه الزيارة أجمل مما كان يتوقع، مشيرا إلى كونه سيزور المتحف المصري مساء الأحد في إطار زيارته.