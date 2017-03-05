هذه قصة مصفف الشعر الذي بكته النجمات

قبل أسبوع واحد كان الجميع بانتظار المعجزة، على أمل خروج مصفف الشعر اللبناني، غصين عبيد، من الغيبوبة التي دخل فيها وانتهى معها دور الأطباء بمستشفى راشد بدبي.

غصين عبيد الذي أجرى جراحة في الدماغ، لم تتحسن حالته ولم يمتلك له الأصدقاء سوى الدعاء، بعدما تحول حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" إلى ساحة للدعاء له بالاستفاقة والعودة إليهم مرة أخرى.

قبل أن يصدم الجميع برحيل غصين عبيد يوم السبت، بعدما ظل في الغيبوبة ولم يفق منها، ما شكل صدمة لعدد كبير من نجمات الوطن العربي، اللاتي تعامل معهن غصين، وأبرزهن نجوى كرم التي قال البعض إنها لم تكن في حاجة إلى صدمة جديدة بعد رحيل شقيقها قبل أيام.

نجوى كرم ارتبطت بعلاقة صداقة قوية مع غصين عبيد، وكانت حريصة على حضور افتتاح الصالون الخاص به في دبي قبل عامين، وتحدث غصين عن تعاونه مع نجوى من قبل قائلا إنها فنانة رائعة لا تحب التكلف في الشعر وتعشق الموديلات الطبيعية.

لم تكن #نجوى_كرم هي الوحيدة التي تعامل معها #غصين عبيد، بل كان صديقا لأصالة نصري التي نشرت عبر حساباتها على السوشيال ميديا صورة للراحل، وأعربت عن حزنها على رحيله، مؤكدة أنها لا تستطيع التعبير عن مدى حزنها على رحيل الصديق الكريم والطيب والخلوق.

وباستطلاع حسابات غصين عبيد على شبكات #التواصل_الإجتماعي، نجد أنه من مواليد الثالث والعشرين من شهر ديسمبر عام 1981 درس في الجامعة اللبنانية وانتقل للعيش بدبي، ولم يكن متفاعلا مع "فيسبوك"، حيث إن آخر تحديث لصورته الشخصية تم في الرابع عشر من شهر يوليو العام الماضي، فيما كانت آخر صورة ينشرها عبر "انستغرام" قبل ثلاثة أسابيع والتي ظهر فيها بصحبة الفنانة #غادة_عبدالرازق في كواليس برنامج "Arab Casting".

غصين عبيد تحدث عن تجربته مع أصالة لمدة شهر كامل ببرنامج "فنان العرب"، مؤكداً أنها فنانة صادقة ولطيفة وطبيعية، ومن خلال تعاونهما اكتشف كم هي شفافة وتتعامل مع الجميع برقة، وهو ما ساعده على ابتكار قصات لها.

جثمان غصين عبيد انتقل إلى #لبنان من أجل دفنه بموطنه، وتواجد عدد من أصدقاء الراحل بالمستشفى عقب الوفاة من أجل إنهاء الإجراءات والتسهيل على زوجة الراحل وأبنائه.