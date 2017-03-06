مصرية وفرنسي يفوزان بجائزة الشارقة للثقافة

أعلنت أمانة #جائزة_الشارقة_للثقافة_العربية_اليونسكو، اليوم الاثنين، منح الجائزة في دورتها الرابعة عشرة للفنانة والباحثة المصرية بهية شهاب، بينما ذهبت الجائزة في فرع الشخصية غير العربية لفنان الغرافيتي الفرنسي من أصل تونسي فوزي خليفي الشهير باسم "السيد".

أُنشئت الجائزة في 1998 بمبادرة من حكومة الشارقة بدولة #الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وتُمنح تقديراً لأفراد أو مؤسسات أو جماعات تسهم أعمالهم الفكرية أو الفنية أو الترويجية في تنمية الثقافة العربية ونشرها في العالم.

ونقل موقع (الشارقة 24) الإماراتي اليوم الاثنين عن عبدالله علي مصبح النعيمي، المندوب الدائم للإمارات في #اليونسكو، قوله "هذه الجائزة لم تعد ترمز فقط لتكريم الطاقات النشطة في مجال نشر #الثقافة_العربية في العالم بل تعدتها إلى دعم أصوات الاعتدال ونبذ العنف في ظل التصاعد اللافت للتطرف في كثير من البلدان."

وتبلغ قيمة الجائزة 60 ألف دولار، تُمنح مناصفة بين فائزين، أحدهما من بلد عربي والآخر من بلد غير عربي.

ومن المقرر تسليم الجائزة في حفل اعتادت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تنظيمه سنويا في #باريس في أبريل/نيسان القادم.