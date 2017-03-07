الطب الشرعي: أسباب طبيعية أدت لوفاة المغني جورج مايكل

قال #طبيب_شرعي بريطاني، اليوم الثلاثاء، إن المغني #جورج_مايكل توفي نتيجة أسباب طبيعية لينهي تحقيقاً مطولاً بشأن وفاة #نجم_البوب يوم عيد الميلاد العام الماضي.

وقال دارين سولتر، كبير الأطباء الشرعيين في أوكسفوردشاير، في بيان إنه لم تكن هناك حاجة لمزيد من التحقيقات بشأن #وفاة مايكل (53 عاماً) المشهور بأغانٍ مثل (لاست كريسماس) و (فريدوم). ولم يتوصل تقرير #التشريح المبدئي إلى نتيجة حاسمة.

وقال سولتر: "في ظل تأكيد أن الوفاة حدثت لأسباب طبيعية، وهي تمدد عضلة القلب والتهابها مع وجود دهون على الكبد فقد توقف التحقيق".