كيف أنهى مبارك إضراب تحية كاريوكا؟

مسيرة طويلة وحافلة سجلتها #تحية_كاريوكا، لم تقف فيها عند بوابة الفن التي برزت من خلالها بل كان لها مردود سياسي وقصص مع الزعماء الذين عاصرتهم.

في السادس عشر من شهر مارس الجاري تنطلق الدورة السادسة من مهرجان #الأقصر للسينما الإفريقية، وهي الدورة المهداة إلى تحية كاريوكا، ويصدر فيها الناقد الفني #طارق_الشناوي كتاباً بعنوان "زمن تحية كاريوكا".

وفي تصريحات لـ "العربية.نت" أكد الشناوي أن الكتاب سيستعرض أهم المحطات في حياة كاريوكا، حيث جمعتهما علاقة صداقة قوية منذ أن كان طالبا بكلية الإعلام، معتبراً أن كاريوكا احتلت المكانة الأولى بمهرجان #دبي السينمائي في عام 2013، حينما أقيم استفتاء أفضل 100 فيلم عربي وتواجدت هي بـ 6 أعمال شاركت في بطولتها.

قصص وحكايات يرويها الشناوي في كتابه عن بدوية محمد كريم التي عرفت فيما بعد باسم تحية كاريوكا، ولم تكن تحب أن يناديها أحد باسم بدوية، حيث ولدت بالإسماعيلية وظلت بها 12 عاماً، ولكن أزماتها مع أخيها الأكبر الذي كان يعذبها ويحلق شعرها دفعتها للسفر إلى #القاهرة.

سجن سياسي

ولعبت كاريوكا ممارسات سياسية كبيرة، حيث كانت تقاوم الاستعمار قبل ثورة 52، وبعد الثورة كانت لها بعض الآراء السياسية التي تسببت في دخولها السجن السياسي لمدة 101 يوم بتهمة الانضمام إلى تنظيم يساري اسمه "حدتو" وهي اختصار لـ "حركة ديمقراطية للتحرير الوطني".

وهكذا يؤكد الشناوي أن تحية كاريوكا امتلكت تاريخاً وطنياً حافلاً، وشاركت في كافة المناسبات السياسية، كما أن الرئيس السادات كان له قصة معها في صغرها، حينما كان يذهب في مرحلة الكفاح من أجل الاختباء في مزرعتهم بالإسماعيلية، وهو من ذكرها بهذا الموقف فيما بعد.

وفي عام 1988 تزعمت تحية كاريوكا اعتصام الفنانين في عهد الرئيس الأسبق مبارك، وكانت هي الوحيدة التي تدخل في إضراب عن الطعام، ولم يوقف هذا الإضراب سوى تدخل الرئيس بنفسه الذي اتصل بها في مقر نقابة السينمائيين، وسألها هل سيرضيها أن يقال إنها عاشت تأكل في عهد عبد الناصر والسادات ثم ماتت من الجوع في عهد مبارك.

رفض في البداية لنجيب الريحاني

فيلم "لعبة الست" الذي وقفت فيه تحية كاريوكا أمام نجيب الريحاني له كواليسه الخاصة، بعدما رشح سليمان نجيب تحية كاريوكا، كي تلعب دور البطولة أمام نجيب الريحاني، ولكنها رفضت في البداية خوفاً من الوقوف أمام الريحاني، وتعللت بكونها مشغولة بتصوير فيلم آخر، فظن سليمان نجيب أنها تعترض على العقد، فرفع أجرها إلى 2500 جنيه وكان أعلى رقم وقتها في عام 1946.

وفي أول يوم تصوير يجمعها بنجيب الريحاني لم تتحدث تحية كاريوكا بكلمة واحدة عند بدء التصوير، ما دفع الريحاني لطلب تأجيل التصوير، وأخذ يتحدث معها في كل شيء بعيداً عن الفيلم حتى صارا صديقين وبعد يومين انطلق التصوير.

أما فيلم "شباب امرأة" الذي حصلت من خلاله على جائزة الدولة، فكان فيلماً بدون أجر بعدما أخبرها صلاح أبو سيف أنه لا يوجد ميزانية للممثلين، ووقتها قرأت تحية كاريوكا السيناريو وأخبرته أنها ستشارك كما أقنعت شادية بالمشاركة بدون أجر.

رجل وحيد أحبته

ويتطرق الشناوي إلى حياة كاريوكا مع زوجها الفنان #فايز_حلاوة، الذي طلقها وطردها من منزلها، لتنتقل للعيش داخل شقة صغيرة ولكنها لم تنكسر أو تتغير.

وحينما كان يزورها الشناوي داخل شقتها الصغيرة كان يجد صورة رشدي أباظة في صالة المنزل، حيث أخبرته أنه الرجل الوحيد الذي أحبته، كما أنها قبل رحيلها وجدت طفلة رضيعه أمام باب الشقة فقررت أن تتبناها وأطلقت عليها اسم "هبة الله" وتولت رعايتها من بعدها فيفي عبده.

آخر زيارة لتحية كاريوكا في المستشفى كانت لطليقها فايز حلاوة الذي جلس معها لوقت قصير قبل أن يخرج وهو يبكي، وبعد رحيل كاريوكا لم يجدوا في درجها الخاص سوى صورة تجمعها برشدي أباظة وخاتم زواجها من فايز حلاوة.