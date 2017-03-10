اتهامات بالسرقة تواجه فيلم ميرفت أمين الجديد

أيام قليلة وتستقبل دور العرض فيلم #ممنوع_الاقتراب_أو_التصوير الذي تقوم ببطولته #ميرفت_أمين وبيومي فؤاد ويسرا اللوزي ومن تأليف وإخراج روماني سعد، إلا أن أزمة جديدة لاحت في الأفق.

وذلك بعدما اتهم مؤلف آخر صناع الفيلم بسرقة فكرته من #الفيلم الخاص به، وطالب بوقف عرض العمل، خاصة أنه شرع في تنفيذ الفيلم الخاص به ويحمل اسم "الشرطة في خدمة الشعب"، معتبرا أن الفيلم الذي تقوم ببطولته ميرفت أمين تتطابق فكرته مع فيلمه.

روماني سعد مؤلف ومخرج فيلم "ممنوع الاقتراب أو التصوير" أكد في تصريحات خاصة لـ"العربية.نت" أنه يعتقد أن هناك سوء تفاهم فيما يخص هذه المسألة، خاصة أنه ذكر من قبل أن الفيلم الخاص به مستمد من القصة الخاصة بالفنان #حسين_فهمي وامتلاك عائلته لقسم حلوان، وذلك بعدما قرأ خبرا أن الفنان حسين فهمي هو المالك الحقيقي لقسم #حلوان، حيث كان أرض وقف ورفع دعوى قضائية وفاز بها.

هذه القصة صارت المحرك الرئيسي للأحداث الخاصة بالفيلم، وهو أمر لم يخفه المخرج، لذلك توقع أن تكون الشكوى مبنية على سوء تفاهم، مؤكدا أنه عاد مؤخرا إلى #مصر ولم يعلم بالأمر الخاص بالبلاغ سوى من وسائل الإعلام، مشيرا إلى كونه لا يعرف صناع الفيلم الثاني ولكنه يتمنى لهم التوفيق.

وفيما يخص الأزمة الإنتاجية التي طالت الفيلم، وعدم حصول الأبطال على مستحقاتهم، فقد أكد المخرج أن هذه أمور إنتاجية ولكنها في طريقها للحل إن لم تكن انتهت بالفعل.