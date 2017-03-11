أغاني إد شيران تصعق بريطانيا.. والنجم مذهول

حطم المغني البريطاني #إد_شيران أرقاما قياسية، الجمعة، عبر حصده المراتب الخمسة الأولى في ترتيب أفضل مبيعات لألبومات في بريطانيا، كما أن الأغنيات الـ 16 في ألبومه الجديد احتلت كلها مراتب في تصنيف أفضل 20 أغنية. وأعرب شيران عن دهشته قائلا: "ثمة أمر ما".

وبيعت 672 ألف نسخة من ألبوم شيران الجديد " #ديفايد " في الأسبوع الأول بعد طرحه في #الأسواق، ليصبح أسرع #الألبومات مبيعا للمغنين الرجال في بريطانيا بعد إصداره.

وتخطى ألبوما "25" للمغنية أديل (800 الف) و"بي هير ناو" لفرقة أويسيس (696 ألف نسخة) هذا الرقم خلال الأيام السبعة الأولى للبيع.

وحوالي 62% من الألبومات المباعة من ألبوم "ديفايد" كانت على نسق غير رقمي، و26% كانت على شكل #تحميل_الكتروني، و12% عبر تقنية البث التدفقي، في أعلى مبيعات لألبوم عبر تقنية #البث_التدفقي خلال الأسبوع الأول من طرحه (79 ألف نسخة).

وحطم شيران الرقم القياسي للمبيعات خلال أسبوع لألبوم " #فينيل " للمرة الأولى منذ أكثر من 20 عاما.

وقال شيران عبر إذاعة "بي بي سي": "لم آمل يوما في حياتي بأن تحتل 9 أغنيات مراكز ضمن #المراتب_العشرة_الأولى، لا أعلم، ثمة خطب ما"، مبديا "بالغ السعادة" إزاء هذه الأرقام.

واحتلت أغنيته " #شايب_أوف_يو " صدارة المبيعات للأسبوع التاسع على التوالي.