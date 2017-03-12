"ذكريات لا تموت".. دراما كويتية حصرية على MBC1

تعرض قناة MBC1 لأول مرة وحصرياً #الدراما_الخليجية "ذكريات لا تموت"، للكاتبة أنفال الدويسان وإخراج منير الزعبي.

يجمع العمل الذي بدأ عرضه من 5 مارس/آذار، حشداً من نجوم الشاشة الخليجية منهم صمود، وفاطمة الصفي، ومرام، وأمل العوضي، وبثينة الرئيسي، وانتصار الشراح، ومشاري البلام، ويعقوب عبد الله، وحسين المهدي، وعبدالمحسن القفاص، وأسامة مزيعل، وجواهر، وروان المهدي، وسعود بوعبيد وغيرهم.

وتشير الكاتبة #أنفال_الدويسان إلى أن "العمل يطرح حكاية مجموعة من العائلات ورحلتهم مع ذكريات الماضي، الحزينة والأليمة، ويبين كيف يتجاوز الإنسان هذه الأمور ليكمل مسيرته، فيما يبقى البعض أسير هذه الذكريات لبقية حياته.. فبطبيعة الحال الذكريات لا تغيب عن بال الإنسان بل هي جزء لا يتجزأ منه". وتلفت إلى أن "المسلسل يبين كيف يتعامل الإنسان مع الذكريات التي تعطي البعض قوة وتؤثر سلباً على آخرين، وتوقفهم عن مواصلة رحلتهم في الحياة".

تشرح الدويسان عن شخصيات العمل الرئيسية ومن بينها "سارة" (بثينة الرئيسي) التي تبدأ الحكاية وهي تخطط لهدف معيّن، لكنها تفاجأ بأمر مغاير تماماً، فيغيّر من مخططاتها، ففي حين كانت تظن أن مشكلتها بسيطة وهي التأخر في الإنجاب، تفاجأ بأن مشكلتها أعظم من ذلك بكثير.

وهناك "بدرية" (فاطمة الصفي) وهي امرأة في الأربعينات تعاني هجر زوجها "سامي" (عبد المحسن القفاص) لها من دون مبرر واضح ومنطقي لذلك. وتكتشف لاحقاً أن الرجل يمر بأزمة منتصف العمر. فوق ذلك، لديها ابن مراهق يعامله زوجها بقسوة، فتجد نفسها امرأة عاجزة عن منع الإساءة الجسدية والنفسية من الزوج عن ابنها وغير قادرة على الدفاع عنه.

أما "شيماء" (صمود) فهي امرأة تعيش مع زوجها المبدع (يعقوب عبدالله)، ولكونها إنسانة تقليدية إلى حد بعيد، وتنتقده في محاولاته للتغيير إذا ما فشل فيها، لأنها تفضل أن يلتزم بالروتين في عمله، في وقت كل ما يريده هو من زوجته الدعم المعنوي ليس إلا بدل أن تحبطه في كل ما يفعل.

وتبقى "ريم" (أمل العوضي)، وهي ذكرى قديمة ترفض أن تموت في حياة الشاعر "فهد" (حسين المهدي)، وهو زوج "سارة". ونكتشف لاحقاً أنه بسبب الأعراف والتقاليد الاجتماعية رفض أهلهما ارتباطهما، فذهب كل منهما في اتجاه وغادرت "ريم" الكويت لسنوات لتعود بعدها وهدفها استرجاع الإنسان الذي أحبّته رغم أنه كان متزوجاً ومستقراً في حياته.

وبالإضافة إلى كل هذه الشخصيات، نجد شخصية "سبيجة" (مرام)، وهي الأخت الوحيدة لفهد، وشخصيتها مزيج من الشر والكوميديا، وهي إنسانة مدمرة للعلاقات، ولديها فضول لتتدخل في حياة الآخرين، وترغب في إفساد حياة الجميع.

من جهته، يشير المخرج #منير_الزعبي إلى أن "قصة العمل قد تحدث في كل مجتمع خليجي وعربي، فيرى المشاهد نفسه أو أحد المقربين منه في واحدة من الشخصيات، كما يحمل قيمة فنية عالية". ويؤكد "أنني لم أسع إلى فرض عضلاتي كمخرج، لأن هذا الأمر وقع على الممثلين فأجادوا وتميّزوا، وهناك بعض الممثلين الذين أراهن عليهم هنا، ونعد الجمهور بعمل جيد ومحبوك درامياً ومشوق".

تُعرض #الدراما الكويتية " #ذكريات_لا_تموت " حصرياً على MBC1 من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 04:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:00 مساء بتوقيت السعودية.