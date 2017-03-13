لوحات الرسامة الفرنسية إليزابيث جيرمين بأسبوع الفن بدبي

ضمن أسبوع الفن في دبي يستقبل شي شارل، المطعم الذي افتتح أبوابه حديثاً الرسامة الفرنسية #إليزابيث_جيرمين التي تقدم موهبتها برسم لوحات في عرض حيّ، وذلك من 14 إلى 17 مارس.

وتجدر الإشارة إلى أنّ #الرسامة اشتهرت بكونها تسلّط الضوء على الجوهر الحقيقي للحياة الساحرة في المطاعم من خلال أعمالها الفنية الرائعة.

وتزيّن لوحاتها حالياً مقرّ شركة #شي_شارل الرئيسي، وواجهة المطعم الجديد.

وستشكّل اللوحات الزيتية قطعاً مميزة تدخل ضمن زينة المطعم بعد انتهاء جلسات الرسم التفاعلية.

وستستمدّ الفنانة إلهامها من الأجواء الأنيقة والفاخرة التي تطغى على المطعم الذي تم افتتاحه حديثاً، ومن الطهاة المتمرسين الذين ينبضون بالحياة، لتبتكر على مدى 4 أيامٍ #لوحات زاهية على مرأى من الجميع، في حي #دبي للتصميم.

وأما هذا العمل الفني فسيعكس "فرح العيش" بالإضافة إلى #المطبخ_الفرنسي المعاصر بلا حدود.

ويُشار إلى أنّ التعاون بين مطعم شي شارل والفنانة إليزابيث جيرمين هو واحد من بين جملة من المشاريع التي تُظهر رغبة العلامة التجارية في ابتكار أنشطة وعروض ثقافية تفاعلية بين رحاب المطعم. يهدف مطعم شي شارل إلى توفير رحلة تناشد مختلف الحواس في عالم الطهي، وهو يعكف في هذا الإطار على تحسين تجربة روّاده من خلال سبر أغوار #عالم_الفن بأروع أشكاله.