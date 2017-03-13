ماذا تعني هذه الوشوم الغريبة على ظهر أنجلينا جولي؟

تكشفت صور جديدة لأول مرة عن أغرب #وشم على ظهر النجمة الأميركية #أنجلينا_جولي.

ويُعرف عن جولي عشقها للرسوم على الجسد، وكان جسدها يتحلى في المراهقة بـ15 وشماً، ولكن هذا الوشم الجديد يبدو مركباً ومعقداً لدرجة، وهو مرسوم بيد #كاهن تايلاندي شهير يدعى #أغارن_نو_كانباي.

واستدعت جولي الكاهن على حسابها الخاص من #تايلاند إلى #كمبوديا أثناء وجودها هناك لتصوير أحدث أفلامها They Killed My Father في فبراير/شباط 2006.

مصدر الصور التي نشرتها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الاثنين، لا يزال مجهولاً.

وذكرت الصحيفة أن هذا الوشم كان بمثابة تعويذة للحفاظ على زواجها من النجم #براد_بيت الذي خضع لوشم مماثل من قبل الكاهن، الذي يبدو في صورة واقفاً إلى جانب براد بيت، ولكن في الصور الأخرى يظهر وهو ينقش وشمه على ظهر جولي.

والوشم المعقد يحوي حروفاً وأشكالاً هندسية ورسوم حيوانات، ويمتد إلى نصف ظهر جولي كما يتضح من الصور.

واستخدم الكاهن التايلاندي قضباناً من الصلب وإبرة جراحية من الصلب أيضاً ليجعل الوشم أكثر ثباتا، وهي طريقة مؤلمة للغاية مقارنة باستخدام مسدس الوشم المعتاد.

والكاهن التايلاندي الشهير الذي يتعامل مع كبار #النجوم رسم وشما من قبل على كتف جولي عام 2003 وآخر عام 2004.

والكاهن يقيم في معبد بالقرب من #بانكوك، ويقال إن وشمه يحمي من الشرور، ولكنه لم يكن قادراً على الحفاظ على زواج جولي وبيت اللذين انفصلا في سبتمبر الماضي عقب أشهر قليلة من الخضوع لتلك #الطلاسم.