هذه حقيقة مرض محمد شرف.. ومجدي يعقوب يتدخل

أخبار بالجملة تناولت الحالة الصحية للفنان #محمد_شرف الذي يرقد بمستشفى قصر العيني الفرنساوي بالقاهرة، عقب إجراء #جراحة طارئة، دفعت البعض للتهويل من حجم ما يعانيه.

ورغم التقاط صورة لمحمد شرف وهو على سرير المرض، أثناء زيارة الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي للسينما له، إلا أن الممثل يرفض كافة المقابلات الصحافية أو التلفزيونية، حيث يرغب في أن يتذكره الجميع بصورته التي كان عليها قبل #المرض .

وشكر شرف في رسالة صوتية كل الذين ساندوه ووقفوا بجانبه في محنته، مطمئنا جمهوره على حالته الصحية.

وإلى ذلك، كشف الدكتور المعالج للممثل عن حالته الصحية، حيث أكد أنه يعاني من ضعف شديد بعضلة #القلب، وهو ما تسبب في حدوث تورم بالقدم وانخفاض بالضغط واحتقان بالرئة، ودفع إلى إجراء جراحة طارئة بالقلب وتركيب جهاز منظم لضربات القلب.

وتمت العملية الجراحية التي خضع لها شرف بالتنسيق مع جراح القلب المصري العالمي #مجدي_يعقوب، خاصة أن عضلة قلب شرف كانت تعمل بنسبة 26% فقط.

ومن جهته، أكد هشام نجل الفنان محمد شرف أن الدكتور #أشرف_زكي نقيب الممثلين تواصل مع الدكتور يعقوب المتواجد خارج مصر، وأوصى الأخير بإجراء الجراحة.

ونفى هشام شرف كل ما تم تداوله في الفترة الماضية عن إصابة والده بمرض الزهايمر، مشيرا إلى أنه فقط يعاني من ضعف عضلة القلب.

وأكد أن هناك عددا كبيرا من النجوم تواصلوا معه من أجل الاطمئنان على والده، من بينهم أعضاء مجلس نقابة الممثلين وتامر حسني الذي زار والده بالمستشفى، وكذلك #أحمد_حلمي الذي اتصل به من لبنان، وأحمد فهمي وطارق لطفي وغادة عبد الرازق.

ومن المتوقع أن يغادر شرف المستشفى الأسبوع المقبل، بعد الاطمئنان على حالته.