باميلا الكك: مسلسل "جذور" عرّفني للجمهور الخليجي

تنهال العروض التمثيلية على #باميلا_الكك مؤخراً من #لبنان و #سوريا و #مصر لكنها اختارت مسلسلاً واحداً فقط لتطل من خلاله.

وأوضحت #باميلا لـ"العربية.نت" أنها ستجسد في #المسلسل دور البطولة إلى جانب جوليان فرحات ونيكولا معوض وأليكو داوود ونهلة داوود ولمى مرعشلي ونخبة من #الممثلين، بينما يتولى جوليان معلوف إخراج العمل، وقد بدأ تصويره منذ 3 أسابيع.

وأوضحت باميلا أن المسلسل يحاكي النموذج المكسيكي، وسيكون العمل طويلاً جداً. وأكدت الممثلة أنها مرتاحة لنص المسلسل، كما أن الدور الذي تؤديه جديد عليها، مضيفةً أن الناس سيرونها بشخصية مختلفة لم يروها من قبل.

وكشفت أنها تؤدي في المسلسل دور فتاة بسيطة وناعمة تدعى نورا، تواجه عدة صراعات في حياتها. وتعمل باميلا حاليا على نفسها لتجسيد هذا #الدور باجتهاد وحرفية عالية، مؤكدة أنه سيكون "مفاجأة" بالنسبة للجمهور، على حد تعبيرها.

وفي رصيد باميلا الكك العديد من #المسلسلات اللبنانية والعربية المشتركة، منها: سارة وعصر الحريم وسمرا وجذور وفرصة ثانية وغيرها. لكن مسلسل#"جذور كان بوابة عبورها إلى المشاهد الخليجي والعربي، وبفضل هذا المسلسل قُدّمت لها عروض مسلسلات أخرى، فكان المسلسل العربي المشترك #فرصة_ثانية، حسب ما كشفته الكك.

وشددت الكك على أن المسلسل اللبناني والممثل اللبناني عموماً لا يختلفان كثيراً عن التركي أو المصري أو السوري "ولا نختلف في الطاقات لكن ربما إنتاجياً نحن في لبنان أقل حظاً منهم، فالمشكلة فقط في الإنتاج للأسف، لأننا نملك أسماء مهمة في عالم الإخراج والتمثيل والكتابة، ونملك تقنيات عالية الجودة لكن نقطة الضعف الوحيدة في #الدراما_اللبنانية هي في الإنتاج"، حسبما قالت.

يذكر أن الكك شاركت في فيلمين سينمائيين فقط هما "السيدة الثانية" و"مدام بامبينو"، ولا أعمال سينمائية جديدة لها في الوقت الحالي.

وأشارت إلى أن ما يجذبها في أي دور يُعرض عليها ليس الأجر العالي إنما الناحية الإنسانية أحياناً، مؤكدةً أنها لا تندم على المشاركة في أي دور قدمته سابقاً.