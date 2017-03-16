يسرا تعود لتقديم البرامج في "الموعد"

من جديد تطل الفنانة يسرا في ثوب المذيعة، بعد تعاقدها مع شركة "ماجنوم" التي يشارك في ملكيتها المخرج رامي إمام على تقديم برنامج يحمل اسم "الموعد".

وفي مؤتمر صحافي عقد الخميس بأحد فنادق القاهرة، تحدثت #يسرا عن خطوتها الجديدة وتعاونها مع المخرج رامي إمام عبر الشركة التي يشارك في تأسيسها، مؤكدة أنها منذ فترة طويلة كانت تتمنى التعاون مع رامي، خاصة أنها معجبة بما يقدمه، وتعرفه منذ سنوات طويلة.

وأوضحت يسرا أن رامي إمام شخصية ملتزمة يحب عمله، وحينما تتعاون معه تكتشف قدر دراسته لما يقدمه، مشيرة إلى أن الفكرة الخاصة بالبرنامج راودتهما قبل عام ونصف، حيث كانا وقتها يتناقشان بخصوص #مسلسل وفيلم، لتخطر فكرة البرنامج ببالهما، وتخبره يسرا أنها ترغب في تقديم هذه الفكرة معه قبل أن تقدم المسلسل، معتبرة أن المضمون الخاص بالبرنامج الذي تستضيف من خلاله #نجوما ومشاهير ويتم تصويره بشكل سينمائي، هي استغلال الكنوز الخاصة في #مصر والترويج لها، حيث ترغب في التصوير بأماكن ساحرة لا يعلم الناس أنها متواجدة بمصر.

بالتالي، "فالهدف هو أن يعلم الجميع خير هذا البلد والقوة التي منحها الله لمصر، ومن ثم الترويج لمصر بعد الظروف التي مرت بها خلال الفترة الماضية"، وفق ما تحدثت الفنانة.

واسترجعت يسرا ذكرياتها مع تجربة برنامج "العربي" الذي قدمته قبل سنوات، مشيرة إلى كونها تفخر بهذه التجربة كثيرا، خاصة أنها التقت بعدد من الشخصيات الهامة أثناء #التصوير.