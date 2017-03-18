الرطيان: أنا كاتب مستقل.. وروزنامتي تحمل أجمل ماكتبته

أوضح الكاتب #محمد_الرطيان لـ" العربية. نت" أنه كاتب مستقل حر، ولا ينتمي لأي تحزبات، وقال أيضاً إنه لا يحب أن يتحدث عن كتابه الحالي #روزنامة، ولكنه يشبه بقية كتبه، مضيفاً أن أجمل ما كتبه بحياته موجود بالكتاب، وقال: أتمنى أن يقرأ ويجد صدى واسعا عند القراء، وبين أن بعض #النصوص مكتوبة من عدد من السنوات، والبعض الآخر مكتوبة من شهر.

ويحتوي على سنة كاملة من 1 يناير وحتى 31 ديسمبر، بشكل يوميات، والقارئ للكتاب يجد يوما في 10 صفحات و5 أيام بصفحة واحدة وذلك حسب الحدث.

و#المتصفح للكتاب يجد أنه وضع له مدخلا كتب فيه "استقبل الماضي.. لتمضي إلى المستقبل!، ووضع مقدمتان الأولى كتب فيها "#التاريخ ليس رفاهية، أو حكاية مسلية يرويها جد لأحفاده"، التاريخ: مرآة صنعها "الأمس" ليرى فيها "اليوم" وجهه "غدا"! من لا يقرأ التاريخ، لا يرى #المستقبل!.

وفي المقدمة الثانية كتب: "لا يوجد إنسان منذ بدء الخليقة لم تراوده الكتابة عن نفسه، لماذا تنزعجون عندما نقول آراءنا؟ لماذا تخافون من الكلمات؟ وحدهم الطغاة يكرهون الكتابة، ويخافون من تأثيرها.

العبيد لا يجيدون الكتابة.. الكتابة: حرية!

وبين أن #معرض_الرياض للكتاب فرصة له لأن يلتقي كل عام مع الكتاب والأصدقاء والقراء أيضا.

الجدير بالذكر أن الرطيان له العديد من الإصدارات منها "كتاب " 2008 م.، ورواية "ما تبقى من أوراق محمد الوطبان" 2009م. وكتاب "محاولة ثالثة" 2011م.وكتاب "وصايا" 2012م.