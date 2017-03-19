وفاة المفكر المصري السيد ياسين بعد صراع مع المرض

أعلنت عائلة الكاتب والمفكر الاجتماعي #السيد_ياسين وفاته، اليوم الأحد، عن 84 عاما بعد صراع مع #المرض.

وقال نجله عمرو ياسين لوسائل الإعلام، إن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر قبل أن يوارى الثرى بمقابر السادس من أكتوبر.

ونعت #الهيئة_المصرية_العامة_للكتاب المفكر الراحل الذي طبعت له العديد من مؤلفاته.

ولد ياسين في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 1933 وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة الإسكندرية.

وبدأ مسيرته العملية في 1957 بالمركز القومي للبحوث الذي استمر فيه حتى 1963، وشغل منصب مدير #مركز_الدراسات_السياسية _والاستراتيجية بمؤسسة #الأهرام من 1975 إلى 1994.

وقدم أكثر من 40 مؤلفا في #السياسة وعلم الاجتماع من أبرزها (أسس البحث الاجتماعي) و(الشخصية العربية بين تصور الذات ومفهوم الآخر) و(تحليل مفهوم الفكر القومي) و(مصر بين الأزمة والنهضة) و(جدل الحضارات) و(آفاق المعرفة في عصر العولمة) و(رؤية عربية لمشكلات العالم المعاصر).

وحصل على وسام الاستحقاق الأردني من الطبقة الأولى في 1992، ووسام العلوم والفنون والآداب من #مصر عام 1995، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 1996.