مصر.. الأقصر عاصمة للثقافة العربية

استعدادات خاصة قامت بها #وزارة_الثقافة_المصرية من أجل الاحتفالية التي تقام مساء اليوم الاثنين لتنصيب #محافظة_الأقصر بجنوب مصر كعاصمة للثقافة العربية.

طابع عربي ممزوج بالروح الفرعونية تشهده المحافظة في الوقت الحالي من أجل الكرنفالات الخاصة بالفنون الشعبية التي انطلقت صباح اليوم في ساحة أبو الحجاج وميدان التجارة وعدد من الأماكن بمحافظة الأقصر، التي تستقبل على مدار اليوم وزراء ثقافة عدد من الدول العربية والسفراء.

حفل التنصيب يتولى إخراجه خالد جلال الذي تسند له عملية إخراج عدد من الاحتفاليات الهامة، فيما تتولى تقديمه الإعلامية إنجي علي، ويحييه المطرب #مدحت_صالح بمصاحبة التونسي محمد الجبالي، كما يتواجد عازف البيانو عمرو سليم بمصاحبة فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي.

وقبيل الاحتفال بساعات وصلت إلى الأقصر شعلة الثقافة العربية بصحبة وزير الثقافة المصري الكاتب حلمي النمنم، حيث انطلقت الاحتفالات والكرنفالات في الشوارع والميادين العامة.