المدني: هذه قصتي مع أرامكو.. و"الخُبر" قطعة من روحي

في الجزء الأول من الحوار مع الدكتور عبدالله المدني كنا على موعد مع الرؤية السياسية للأوضاع في #دول_الخليج والدول العربية. وفي هذا الجزء تكتشف "العربية.نت" آراء الدكتور عبدالله المدني حول الكتابة والأدب وتعلقه بمدن عاش فيها وماذا تعني له #جائزة_الصحافة_العربية، وتجربته في التلفزيون، ودور العمالة في تغيير الحياة الاقتصادية بدول مجلس التعاون الخليجي.

لديك أرشيف عن التحولات الاجتماعية والثقافية ودور شركة النفط أرامكو في ذلك، هل هذا الدور مستمر، وماذا عن أرامكو في المفهوم الجديد لخطة التحول؟

لا شك أن لشركة #أرامكو أفضالا تنموية واجتماعية وثقافية أكثر من أن تحصى على سكان المناطق التي كانت تعمل بها في المنطقة الشرقية. وقد توسعتُ في سرد هذه الأفضال في كتابي التوثيقي عن محطة تلفزيون أرامكو. هذه المحطة ــ التي لم تسبقها أي قناة في الشرق الأوسط سوى قناة تلفزيون #بغداد مع فارق زمني قصير ــ هي من مآثر أرامكو الخالدة في عقول وقلوب جيل الخمسينات والستينات من القرن العشرين.

كما أنها ساهمت في تثقيف وتوعية وتسلية جيل كامل من أبناء #المنطقة_الشرقية وبعض دول الجوار التي كان يصلها البث مثل #البحرين و #قطر في وقت كانت فيه وسائل التسلية محدودة، ومصادر التوعية نادرة، ومنابع التثقيف قليلة.

ولا ينكر إلا كل مكابر حقيقة أن أرامكو في تلك السنوات الأولى من اكتشاف #النفط تولت تنفيذ بعض خطط التنمية في المنطقة الشرقية بالتفاهم والتعاون مع الحكومة، ولولاها لما عرفت المنطقة في تاريخ مبكر مشاريع الإسكان وتخطيط المدن ورصف الشوارع ومد شبكات الصرف الصحي وبرامج التوعية الصحية والقضاء على أمراض الملاريا والترخوما وغيرها، ناهيك عن المشروع الأهم والأكثر تأثيرا وهو بناء مدارس نموذجية في معظم المدن بأرقى المواصفات العالمية وتأثيثها بالكامل قبل تسليمها لوزارة المعارف لإدارتها.

تلك مرحلة كانت ظروفها تستوجب أن تقوم شركة أرامكو بالدور التنموي المشار إليه، لكنها انتهت بسعودة الشركة وتحولها إلى مؤسسة تابعة للدولة التي صار منوطا بها كل المشاريع التنموية في مختلف القطاعات.

أما عن الشق الأخير من السؤال فأقول إن الخبرات التي راكمتها أرامكو والقيم التي تربى عليها موظفوها والمشاريع الناجحة التي نفذتها بدقة وعناية بشهادة الجميع تؤهل الشركة العتيدة للقيام بدور مهم وخلاق في #خطة_التحول_الاقتصادي 2030.

كيف ترى التجربة التلفزيونية، وماذا تريد من خلال برنامجك أن تقول؟

كغيري من أبناء جيلي الذين عاشوا وترعرعوا في مدن النفط الحديثة أحببت التلفزيون كثيرا منذ طفولتي لأنه كان يضمن لي الثقافة والتوعية والتسلية في آن. فالأفلام السينمائية العربية التي كانت تعرض على الشاشة الصغيرة عرفتني على المجتمعات العربية خارج #الجزيرة_العربية من تلك التي كانت توصف بـ "الأكثر تمدنا وعصرنة"، فعرفت وأنا صغير مباهج الحياة في مصر من قصور وعزب وأرياف و #مسارح وفنون، وكان هذا يدفعني إلى الاجتهاد في دروسي على أمل النجاح السريع والذهاب للدراسة في #القاهرة كي أرى على الطبيعة ما شاهدته على الشاشة.

كما عرفت من خلال أفلام #هوليوود مدى تقدم #أميركا والغرب في العلوم والاختراعات، كما اطلعت على أنماط الحياة المرهفة والسلوكيات هناك. أما البرامج الجغرافية والبيئية فقد عرفتني على البلدان ومعالمها ومشاكلها، وعلى الشعوب وثقافاتها ومظاهر حياتها.

وأخيراً، فإن برامج المسابقات الثقافية زادت من مخزوني من المعلومات العامة وغيرها، ودفعتني إلى البحث والاطلاع والتنقيب في كتب المكتبة المدرسية لعلني أشارك يوما في إحدى حلقاتها، وقد تحقق لي ذلك في عام 1966 حينما شاركتُ في برنامج "المباراة الثقافية بين المناطق الثلاث" من إعداد أول مذيع تلفزيوني خليجي وهو المرحوم فهمي يوسف بصراوي، ابن #المدينة_المنورة، حيث فزت بالجائزة الأولى وكان مقدارها 500 ريال (مبلغ كبير بأسعار الستينات) صرفت جله على شراء "خيل إبليس" جديد (دراجة هوائية). وهكذا فإن أول تجربة لي أمام كاميرا التلفزيون كانت في منتصف الستينات من خلال هذا البرنامج. لكن لم يدر قط بخاطري أن يأتي يوما أقف فيه أمام الكاميرا كمقدم لبرنامج.

في الفترة الأخيرة، أعدت #وزارة_الإعلام_البحرينية خطة للارتقاء بتلفزيون #البحرين تضمنت تقديم حزمة جديدة من البرامج المتنوعة على أمل استقطاب الجمهور البحريني والخليجي الذي لوحظ عليه هجرة القناة المحلية وانصرافه إلى القنوات الأخرى مع كثرة توجيه النقد لتلفزيون البحرين لجهة خموله وعدم مواكبته للتطورات والأفكار والابتكارات الجديدة في عالم الإعلام المرئي. ولأنني مهتم بالتأريخ الاجتماعي للخليج من خلال التأريخ لشخصيات كانت لها بصمات لا تنسى في هذا المجال أو ذاك، فقد وقع الاختيار عليّ لتقديم برنامج أسبوعي تحت عنوان "على رمال الخليج" أتناول فيه في كل مرة سيرة وتجربة شخصية منتقاة من دول #مجلس_التعاون الست. ولله الحمد فإن ردود الأفعال وتجاوب الجمهور مع البرنامج كان فوق المتوقع.

تسألني ماذا أريد أن أقول من خلال هذا البرنامج؟ فأجيبك بأنني أود إرسال رسالة لكل مشاهد أن الخليج ليس نفطا فقط كما قال صديقي الدكتور محمد الرميحي ذات يوم، وإنما تاريخ وحضارة وقيم وهجرات وبصمات خالدة لشخصيات من الجنسين عملتْ بعصامية في سبيل الارتقاء بمجتمعاتها، وطلبتْ العلم ونشرتْ التنوير في أوطانها، ووطدت دعائم دولها، وشاركت بهمة في ازدهار وتنمية شعوبها. والبرنامج أيضا رسالة إلى أبناء الجيل الجديد في الخليج الذين لا يعرفون إلا معلومات سطحية عما كابده الرعيل الأول من شظف العيش وقسوة الحياة وقلة الحيلة.

مدينة الخبر السعودية وعبدالله المدني كيف يمكن وصفهما معاً؟

#الخبر، تعني لي الكثير. ومهما قلت فلن أفيها حقها لأنها قطعة من روحي كونها المدينة التي أبصرت النور على ساحلها بالقرب من "حي الدواسر"، وكونها الأرض التي شهدتْ أجمل سنوات طفولتي وصباي ومراهقتي.

لهذا جمعتُ أرشيفا مصورا ضخما عن مراحل نموها وتطورها منذ أن كانت مجرد بلدة صغيرة محدودة المساحة يعيش بها أناس قدموا للاسترزاق من مختلف مناطق المملكة ومن دول الجوار الخليجي وسواحل فارس العربية وبلاد الشام و#حضرموت و #عدن، فعاشوا في بيئة نموذجية جميلة تعززها قيم التسامح والوفاق دون عنصرية أو كراهية أو نعرات قبلية، وتزيدها جمالا بصمات أرامكو الحداثية في التطوير والتخطيط والانفتاح الاجتماعي. ولشدة عشقي للخبر كان أول إصدار لي هو كتاب تاريخي مصور عنها صدر في عام 1990.

هذا الكتاب قمتُ لاحقا بتطويره شكلا وحجما ومحتوى وأصدرته من خلال دار مدارك في #دبي بتشجيع ودعم من الصديق العزيز الأستاذ #تركي الدخيل. وهناك إقبال كبير على الكتاب من قبل الجيل الجديد الذي لم يعش ما عشناه في هذه المدينة الساحرة الأسبق سعوديا لجهة التحضر والتمدن، خصوصا أن الكثير من معالم الخبر الأثيرة طالتها معاول الهدم تحت يافطة التنمية الرسمية أو بفعل جشع الملاك وتكالبهم على المال. فمثلا حينما أخبر أحد أبناء الخبر من الجيل الجديد أن مدينته هي أول مدينة في الخليج ظهر فيها "ديبارتمنت ستور" لا يصدق! وكذا الحال إذا ما أخبرته أن شارع الملك خالد كان مثل #شانزيليزيه #باريس من حيث جنسيات المتسوقين وفخامة المعروض من البضائع وأبهة المتاجر ونظافة الأرصفة، أو إذا أخبرته عن "مطعم العوامة" العائم ذي الأجواء الرومانسية، أو إذا أخبرته عن وجود صالة سينما فخمة كانت تعرض روائع هوليوود دون مقص الرقيب في مكان ليس ببعيد عن الخبر (سينما النخيل في قاعدة الظهران الجوية)، أو إذا أخبرته عن كوفي شوب مختلط مثل "مقهى بايوني" أو مقهى "كيمك غلاس"، أو إذا أخبرته عن مدارس أرامكو التي كانت أشبه بالجامعات من حيث المباني والوسائل والحدائق الفسيحة المحاطة بها والنشاط اللاصفي والدروس الاختيارية خارج المنهج الحكومي.

ككاتب وروائي، كيف يرى الدكتور المدني مستقبل المشهد الروائي في منطقة الخليج العربي خاصة بعد ورود أسماء ثلاثة خليجيين ضمن قائمة البوكر لهذا العام؟

لم يعد الشعر "ديوان العرب". صار ديوانهم هو الرواية، وآية ذلك هي العدد الضخم من الروايات التي تطبعها دور النشر العربية والخليجية كل عام لروائيين وروائيات من الخليج، ناهيك عن الإقبال الشديد عليها من قبل الجمهور في معارض الكتاب الخليجية والعربية، حتى باتت الرواية تنافس بقوة المؤلفات الدينية وكتب الطبخ والأزياء وتفسير الأحلام.

بالنسبة لي أصدرتُ حتى الآن خمس روايات هي بحسب تاريخ صدورها: "في شقتنا خادمة حامل" وأحداثها تدور في #بيروت والقاهرة، "بولقلق" وأحداثها تدور في دول جنوب #شرق_آسيا، "محمد صالح وبناته الثلاث" وأحداثها تقع في بلاد فارس والشارقة ودبي والبحرين والهند، "من المكلا إلى الخبر" وأحداثها تقع بين حضرموت والخبر والبحرين، "مذكرات حاوية مخلفات" ومسرح أحداثها هو البحرين أثناء أزمة 2011.

في كل هذه الروايات اعتمدت خطا كتابيا واحدا، قد لا يروق للنقاد، وهو السرد المباشر غير المعقد، والإقلال من عدد الأبطال حتى لا يتشتت ذهن القارئ، ومحاولة التأريخ للزمان والمكان من خلال السرد الروائي. وحينما دخلت عالم #الرواية لم أكن أطمح في دخول مسابقات أدبية لعلمي المسبق بما يدور في تلك المسابقات من قصص وصفقات واتفاقات من خلف الكواليس.

كان طموحي بسيطا ومتمثلا في حصولي على قراءة نقدية منصفة من أحد أعلام الأدب. وقد تحقق لي ذلك بمجرد ظهور روايتي الأولى التي كتب عنها أستاذ الأدب والنقد في جامعة عين شمس المصرية الدكتور صلاح فضل والذي قال عنها: "مع أن الرواية مكتنزة بصفحاتها القليلة وأسلوبها المقتصد، فإنها تحفل بقدر هائل من التحليلات الدقيقة، وتزخر بمشاهد مثيرة للمتعة، مما يجعلها باكورة روائية لأستاذ موهوب يمتلك حسا فنيا مرهفا، ورؤية إنسانية عميقة".

بطبيعة الحال، ظهر من ينتقدني لمجرد النقد فحسب. إذ قال أحدهم "ما شأن شخص متخصص في العلاقات الدولية والشأن الآسيوي بعالم الرواية". وقال آخر إن #المدني يحاول اقتحام عالم الرواية ليروي سيرته الذاتية والبوح بأشياء لا يستطيع البوح بها مباشرة. وقال ثالث إن المدني يريد من وراء كتابة الروايات الحصول على الشهرة التي لم يتمكن من نيلها عبر كتابة المقال السياسي في الشأن الآسيوي الذي لا يهم القارئ العربي.

الحقيقة، أنني تحمست لرواية "شقة الحرية" للدكتور غازي القصيبي الذي ارتبطت به بعلاقة صداقة وود رغم فارق السن والمقام، وكتبت عنها ما لفت نظره يوم أن كان هو سفيرا في لندن وكنت أنا طالب دكتوراه هناك. وفي إحدى الأمسيات دار حديث بيني وبينه حول ما تضمنته روايته. وأتذكر أني صارحته بوجود تشابه بين حياته وحياة زملائه في قاهرة الخمسينات وبين حياتي وحياة زملائي في بيروت السبعينات لجهة النشاط السياسي والأحلام الوردية والطموحات والتجارب العاطفية وخلافها، فاقترح علي فورا أن أكتب رواية شبيهة يختلط فيها الحقيقة بالخيال عن تجربتي الطلابية في بيروت كي تسهل المقارنة بين تجربتي وتجربته. لكنني ظللت أؤجل تنفيذ مقترح أبي سهيل بسبب انشغالي بأطروحة الدكتوراه. وحينما أنهيت كتابة الرواية وخرجت من المطابع كان الدكتور غازي يقاوم المرض الخبيث، فلم تسمح له حالته الصحية الاطلاع على نسخة من عملي الروائي الأول الذي كان هو من اقترحه وشجعني عليه.

بدأت فعليا عن طريق "أخبار الخليج" ثم "الأيام" ثم "الحياة"، واعتمدت خطا متوازيا في كتابة المقالة، هل ثمة صعوبات تواجه الكاتب الصحافي الخليجي برأيك؟

نعم، تواجهه صعوبات كثيرة، فالكتابة، بحد ذاتها، في إحدى الصحف الخليجية الرصينة ليست مسألة متاحة لكل من وهبه الله قلما رشيقا وموهبة أدبية أو فكرية، لأنها تعتمد أساسا على "من تعرف في الصحيفة المعنية". فإذا نجحت في هذه الخطوة وأثبت تميزك فقد تفتح لك أبواب أخرى في صحف أخرى من دون عراقيل.

مكمن الصعوبة الثانية يأتي من سياسات التحرير في الصحف المختلفة، وإنْ كانت تابعة لدولة واحدة. فأحيانا تجهد نفسك وتكتب مقالا رصينا مدعما بالأدلة والبيانات والأرقام، لتفاجأ برفض نشره دون مناقشة، ثم تكتشف أن المقال نفسه يجد طريقه للنشر دون متاعب في صحيفة أخرى من نفس الجنسية. تحاول إيجاد مبرر لهذا التضارب فلا تجد سوى سبب واحد يكمن في جبن رئيس التحرير وخوفه من نشر المادة تفاديا للمساءلة والعزل. هذا مع العلم أن هناك رؤساء تحرير يملكون شجاعة وإرادة تحسب لهم.

أخيرا، إن الكاتب الصحفي الخليجي مهضوم الحق، بمعنى أنه لا يعطى سوى الفتات نظير كتاباته، وغالبا ما لا يـسأل عنه أحد إذا غاب أو احتجب. وهذا يختلف كليا عن واقع الصحفي في البلدان الأخرى. فمثلا حينما كنت أكتب في الصحافة اليومية الآسيوية بالإنجليزية كان هناك مقابل مادي مجزٍ، وكان هناك تقدير واحترام لجهدي، وتواصل دائم مع هيئة التحرير، وبطاقات تهنئة في المناسبات السعيدة وغير ذلك من الأشياء التي تجعل الكاتب الصحفي يشعر بأنه شخص مهم ومؤثر وليس مجرد أجير يكتب عدة أسطر كيفما اتفق ثم يمضي في سبيله.

حصلت على جائزة مهمة في المقالة السياسية بمنافسة كبيرة.. هل نعتبر أن الكاتب البحريني أنجح التجربة الفكرية والديمقراطية التي تعيشها مملكة البحرين، ولماذا تأخر حصولك على جوائز من هذا النوع؟

لم أتوقع فوزي في العام الماضي بجائرة الصحافة العربية عن فئة المقال السياسي التي هي أم الفئات جميعا، لعلمي المسبق بوجود منافسة ضارية للظفر بها وتكالب الأشقاء العرب من #مصر والشام ودول المغرب عليها، وهذا يفسر تأخر حصولي على جوائز من هذا النوع، بل يفسر أيضا عدم حصول أي كاتب خليجي بجائزة المقال السياسي من قبل. لكن شاء الله أن يختار المحكمون مقالا بحثيا كتبته في صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن تداعيات ومآلات الصفقة النووية مع إيران، للفوز بالجائزة.

في هذا المقال أسندت كلامي ببيانات وإحصاءات وأرقام وتقارير، كما أن معظم استنتاجاتي وتوقعاتي صدقتْ، وعلى رأسها رهان #أوباما الخاسر على تغيير سلوك #إيران السياسي عبر إغرائها بالصفقة النووية وما تضمنتها من رفع للعقوبات وإعادة الأموال المجمدة وغيرها.

وجوابا عن الشق المتعلق بإنجاح الكاتب البحريني للتجربة الفكرية والديمقراطية التي تعيشها البحرين، أقول إن الكاتب البحريني لم يتوقف يوما عن السجالات والكتابات الفكرية الهادفة إلى التوعية والتنوير، فقد كان في مختلف الظروف يكتب وينشر داخل البحرين وخارجها، وكان يوصل آراءه بطرق شتى. لكن حينما بدأ عهد الإصلاح والديمقراطية والانفتاح السياسي شعر أنه محصن بالقانون والدستور فزاد إبداعه ونتاجه الفكرى كماً وكيفاً، بدليل أن عدد المؤلفات البحرينية التي صدرت من عام 1900 إلى عام 2010 بلغ 3252 كتابا، أكثر من نصفها أو تحديدا 1750 كتاب صدر بعد مشروع الملك حمد الإصلاحي.

كنت أول خليجي يصدر مؤلفا عن العمالة الآسيوية في منطقة الخليج. ماذا تقول عن الدعوات التي تصدر من وقت إلى آخر بضرورة الاستغناء عن العمالة الأجنبية ومن ضمنهم العمالة الآسيوية؟

نعم، وضعت قبل عدة سنوات مؤلفا كان فريدا من نوعه آنذاك عن العمالة الآسيوية في دول مجلس التعاون الست، مع التركيز على #العمالة_الهندية باعتبارها الأقدم تاريخيا والأكثر عددا. وقد عانيت الكثير في سبيل جمع الإحصائيات والبيانات الضرورية.

هناك، بطبيعة الحال، دعوات صدرت في الماضي، وتعود للصدور اليوم بنبرة أقوى حول ضرورة التخلص من العمالة الأجنبية، خصوصا في ظل المتغيرات الاقتصادية الحالية وما أفرزته من بطالة في صفوف المواطنين الشباب.

مبدئياً، أنا مع فكرة أن المواطن أحق بخيرات وطنه من الأجنبي، وأنه يجب أن تكون له الأفضلية على سواه لجهة التعيين في الوظائف المتاحة في القطاعين العام والخاص. ووفقا لهذه الفكرة يجب على الجهات المعنية الاستغناء عن الموظف الأجنبي، أيا كانت جنسيته، إذا ما توفر المواطن المؤهل الذي يستطيع الحلول مكانه. لكن هناك الكثير من المهن والحرف التي لا يرغب المواطن في شغلها لقلة مردودها المادي أو لأسباب تتعلق بالعادات الاجتماعية، بينما يقبل عليها العامل الأجنبي ويؤدي متطلباتها بإتقان وبمقابل زهيد. مثل هذه المهن والحرف لا يمكن سعودتها أو بحرنتها أو تكويتها، لأن المجتمع ليس مهيأ للعملية بعد، ولأن المجتمع يحتاج إلى ثقافة جديدة لن تتحقق إلا على المدى الطويل وبمجهود دؤوب جبار.

إلى أن يتحقق ذلك، فإن العمالة الآسيوية التي تمتهن الحرف اليدوية البسيطة كعامل المخبز والسباكة والنجارة والحدادة والصباغة والتمديدات الكهربية، أو تلك التي تمتهن الحرف الشاقة، كالبناء وتنظيف الشوارع وسقي المزارع وقيادة الشاحنات ورصف الطرق وتنظيف مرافق الصرف الصحي تظل ضرورية لأن الاستغناء عنها يخلق فراغا من الصعب ملؤه بسهولة. وقد جربتْ #دبي قبل عقدين من الزمن أو نحو ذلك الاستغناء فجأة عن 30 ألف عامل آسيوي، فكانت النتيجة أن توقف كل الأنشطة وساد التذمر في أوساط المواطنين الذين لم يجدوا مخبزا يشترون منه الخبز، أو سباكا يصلح مواسيرهم، أو عامل بناء يرمم بيوتهم، أو كهربائيا يساعدهم في التمديدات الكهربائية، أو ميكانيكيا يصلح سياراتهم، أو عاملا يغسل عرباتهم إلخ..

وفي #الكويت، حاولت الحكومة ذات مرة أن تنشط الحركة التجارية والعقارية في البلاد فسمحت لكل الوافدين بإحضار أسرهم دون شروط أو ضوابط، ثم اكتشفت أنه مقابل تربح التجار من حركة الشراء وتربح الملاك من تأجير عقاراتهم زاد الضغط على البنية التحتية والخدمية، واختل ميزان البلاد التجاري مع الدول الأخرى بسبب ارتفاع وتيرة الاستيراد للوفاء بمتطلبات الأسر الوافدة. وعلى إثر ذلك قررت الحكومة الكويتية التراجع عن قرارها فأغضبت ذوي المصالح من تجار وملاك.

ما يزعجني حقيقة أن البعض يتعامل مع العامل الآسيوي الفقير، الذي ترك بلاده وتغرب بعيدا عن أهله وذويه من أجل لقمة عيش شريفة، بعنصرية مقيتة، بل يلجأ هذا البعض إلى الاعتداء عليه يدويا أو لفظيا عند ارتكابه لأقل هفوة. وهناك من يصدع رؤوسنا يوميا بمخاطر العمالة الآسيوية (الهندية تحديدا بسبب ضخامتها) على هويتنا وثقافتنا، ومخاطر الاختلال السكاني.

لهؤلاء أقول إن هويتك وثقافتك إذا كان سيؤثر فيهما ويشوههما عامل هندي فقير، فبئس الهوية والثقافة تلك، لأنها حينذاك ستكون هوية فخارية. كما أقول لهم تذكروا أن هذا المواطن الذي تحتقرونه وتطالبون بإبعاده وتشنون ضده عنصريتكم هو من البلد الذي فتح ذراعيه لآبائكم وأجدادكم من الرعيل الخليجي الأول في زمن ما قبل النفط.. زمن القحط والمجاعة والجهل والمرض، ووفر لهم فرص الاتجار والإثراء والتعليم والعلاج وغيرها دون منة. ثم إن هذا المعدم إذا كان فعلا يمثل خطرا عليكم فبإمكانكم إعادته إلى بلده. ذلك أنه لم يعبر البحر سباحة ويدخل بلادكم خلسة أو بطريقة غير مشروعة. فأنتم من أتيتم به بتأشيرة صالحة من خلال الموانئ والمطارات المعروفة وبموجب عقود عمل صحيحة، وبإمكانكم إلغاء عقده وإعادته، وثقوا أن بلده لن يشتكيكم في مجلس الأمن.

بعد ذلك نأتي إلى الأمر الآخر الذي يطرح دوما، بمناسبة وغير مناسبة، وهو توغير صدر المواطن ضد العمالة الوافدة عبر نشر حجم تحويلاته المالية إلى بلده. فما هو المطلوب يا ترى من وجهة نظركم من عامل معدم جاء ليعمل ويوفر أقصى ما يقدر عليه للإيفاء بمستلزمات أسرته في وطنه الأم؟ وما شأنكم أنتم في طريقة إنفاقه لمال حصل عليه من عرق جبينه؟ هل تريدون أن تحرموه أيضا من حرية إرسال حلاله لزوجته وأبنائه؟ هل ترضون ذلك على أنفسكم؟.