تعرف على أشهر أمهات السينما المصرية.. معظمهن لم ينجبن

على مدار سنوات طويلة، استطاعت أدوار الأم في السينما المصرية أن تجعل لبعض النجمات مكانة خاصة في قلوب الجمهور، الذي صار يرى فيهن نموذج الأم الحقيقية بعدما برعن في تجسيد الدور.

تلك العاطفة الجارفة والحنان الزائد والقسوة المبررة في بعض الأحيان، ساهمت في بروز أسماء بعض الفنانات كأشهر أمهات للسينما المصرية، على الرغم من كون بعضهن كانت لهن كواليس مفاجئة.

الناقد الفني طارق الشناوي كشف لـ"العربية.نت" أنه رغم براعة بعض الفنانات في تجسيد دور الأم بالسينما، إلا أن النمطية السينمائية كانت سببا في ذلك، فحينما كان البعض يبرز في أدوار الشر كان الجميع يحصره في تلك المنطقة، وهو ما حدث مع أدوار الأم التي حصرت فيها بعض النجمات بسبب براعتهن في تقديمها.

فردوس محمد

ذلك الأمر الذي تسبب في أن تقدم بعض النجمات مثل #فردوس_محمد دور الأم لبعض النجوم الذين تصغرهم في العمر، ورغم ذلك أجادت في تقديم الدور.

هذه الأمومة الجارفة على الشاشة التي كانت تقدمها فردوس محمد في أعمالها، جاءت رغم كونها لم ترزق بأبناء مع أنها تزوجت مرتين، كما أن والدها توفي وهي في سن صغيرة فحرمت حنانه.

ورغم مداهمة السرطان لها ورحيلها وهي في الـ 55 من عمرها، إلا أنها تركت بصمة بأدوارها في عدة أعمال، أبرزهم "رد قلبي"، "صراع في الميناء" "زنوبة" و"شباب امرأة".

كريمة مختار

هو أول عيد للأم يأتي بعد رحيل الفنانة #كريمة_مختار، التي توفيت في شهر يناير مطلع هذا العام، وتركت في مشوارها الفني عددا من أدوار الأم التي سيظل الجميع يتذكرها.

براعة كريمة مختار في أداء أدوار الأم، جعلت جمهورها يبكي وفاتها في مسلسل "يتربى في عزو" الذي شاركت يحيى الفخراني بطولته، وقدمت دور "ماما نونة"، وهي الشخصية التي بكى الجمهور وفاتها في العمل، ووقتها كانت هناك دمى تباع وتحمل اسم الشخصية نسبة إلى نجاحها.

ومنذ بداية كريمة مختار في مجال التمثيل كانت أدوار الأم هي المناسبة لها، خاصة أنها شاركت في برامج الأطفال بالإذاعة في بدايتها، وأمام رفض عائلتها مشاركته في السينما، لم تأتها الفرصة سوى بعد زواجها من الفنان نور الدمرداش لتبرع في تقديم أدوار الأم في عدة أعمال، أبرزها "العيال كبرت – الحفيد – يارب ولد – رجل فقد عقله – ساعة ونص).

أمينة رزق

أكثر من 200 عمل شاركت في بطولتها #أمينة_رزق على مدار مشوارها الفني، لم تقف فيها عند حد تقديم دور الأم الطيبة المنكسرة، بل برعت أيضا في تقديم دور الأم القوية التي تحافظ على عائلتها وأبنائها، كل هذا على الرغم من كونها لم تتزوج على مدار حياتها.

"أريد حلا"، "شفيقة القبطية"، "المولد"، "العار" و "أمهات في المنفى" مجموعة من أبرز الأعمال التي شاركت في بطولتها أمينة رزق ولعبت دور الأم ببراعة.

#عزيزة_حلمي التي برعت في تجسيد دور "الحماة الطيبة" جاء إتقانها لدور الأم رغم رحيل ابنها في سن مبكرة، ولم ترزق بعده بأبناء من زوجها الكاتب علي الزرقاني.

وجاءت مشاركة عزيزة حلمي في التمثيل بسبب علاقتها بالفنانة فردوس محمد التي قدمتها للمخرج أحمد بدرخان، ليرشحها للعمل في فيلم "قبلني يا أبي".

وكانت لعزيزة حلمي التي سارت على نهج فردوس محمد في الإجادة بأدوار الأم، عدد من الأعمال المميزة، أبرزها "اليتيمين" و"دموع في عيون وقحه" و "ظلموني الناس" و"الوسادة الخالية".