كيف احتفل هؤلاء النجوم بعيد الأم؟

بعيدا عن ضغوط #الحياة_الفنية والاهتمامات الجماهيرية، هناك لحظات عائلية يعيشها النجوم ويوثقونها لدى #الجمهور، ومن بينها احتفالية عيد الأم التي تحل في الحادي والعشرين من شهر مارس كل عام.

عدد كبير من #نجوم_الوطن_العربي حرصوا على توثيق احتفالهم بأمهاتهم في عيدهن عبر حساباتهم على مواقع #التواصل_الاجتماعي، فظهرت الكلمات الصادقة والمخلصة حتى وإن اختلفت الوسائل التي عبر بها النجوم.

وائل جسار يبكي والدته

وفي مقطع فيديو نشره #وائل_جسار عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه إلى جوار والدته وهو ممسك بالعود، حيث غنى لها أغنية "ست الحبايب".

وهو ما تسبب في بكاء والدته التي تأثرت من كلمات ابنها، الذي راح يقبل رأسها بعد انتهائه من تقديم جزء من الأغنية، وعلق جسار على مقطع الفيديو قائلا "الله يطولي بعمرك يا أغلى أم بالدني كلها وينعاد على كل الأمهات بالصحة والخير".

فيما قامت دنيا سمير غانم بالاحتفال بهذه المناسبة من خلال صورتين قامت بنشرهما عبر حسابها على "انستغرام"، وظهرت في الصورة الأولى وهي طفلة بصحبة والدتها دلال عبد العزيز وشقيقتها إيمي.

بينما كانت والدتها هي من تظهر وحدها عبر الصورة الثانية، والتي علقت عليها باللغة الإنجليزية موجهة التهنئة بعيد الأم إلى أجمل امرأة على الأرض وهي والدتها.

مي سليم تتحول إلى رجل

وبطريقة مختلفة، هنأت #مي_سليم الأمهات بعيدهن بعدما نشرت مقطع فيديو عبر "انستغرام" ظهرت فيه بلحية مصطنعة، وتحدثت بنبرة صوت حادة.

حيث وجهت التهنئة إلى الأمهات قائلة "أنا عايزة أقول لكل أم كل سنة وانتي طيبة وأم لمليون سنة.. وعلى فكرة انتي بمليون راجل".

بينما اكتشفت #سيرين_عبدالنور صورة خاصة في هذه المناسبة وقامت بنشرها عبر حسابها على "انستغرام"، حيث ظهرت في الصورة وهي صغيرة بصحبة والدتها، وكانت سيرين ترقص، وعلقت على الصورة قائلة "شوفوا شو لقيت بين الصور.. أنا وأمي وعم برقص كمان.. ما بعرف ليش هيك كان شكلي بس قلت بضحكن وبعيدكن بنفس الوقت بعيد كل أم.. وأمي حبيبتي الله يخليلي إياها".

وبنفس الطريقة نشرت ميريهان حسين صورة تجمعها بوالدتها احتفالا بعيد الأم، وقامت بتوجيه رسالة حب لها، كما نشرت ريهام حجاج صورة لوالدتها وهنأتها بالمناسبة.

رسالة حنان مطاوع لسهير المرشدي

وفي الوقت الذي يحتفل فيه الجميع بعيد الأم، تحتفل الفنانة حنان مطاوع بمناسبتين: الأولى هي عيد ميلاد والدتها الفنانة #سهير_المرشدي والثانية عيد الأم، لذلك كانت حريصة على توجيه التهنئة لها عبر حسابها على "انستغرام"، بعدما نشرت صورة تجمعها بها، واحتفلت بعيدها.

بينما نشرت إليسا صورة تجمعها بوالدتها، ووجهت لها رسالة حب احتفالا بعيد الأم.

وبطريقة مختلفة قرر #علي_الحجار الاحتفال بهذه المناسبة، بعدما طرح أغنية جديدة تحمل اسم "ست الكل" من كلمات سالم الشهباني، وألحان أحمد حمدي رؤوف، وأهداها إلى كل الأمهات.