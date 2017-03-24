ما علاقة هذه الأغنية بعودة محمد حماقي لزوجته؟

"ما بلاش تغيب عنا تاني".. كلمات افتتح بها محمد حماقي أغنيته التي طرحها في شكل فيديو كليب، واستطاعت أن تحصل على جائزة أفضل #كليب لعام 2016 بعدما حققت مشاهدات وصلت إلى 25 مليون مشاهدة.

الكليب الذي انتهى بشكر خاص على شارته إلى السيدة نهلة الحاجري زوجة #حماقي التي كان منفصلا عنها منذ عامين، جعلت الجميع يتحدث عن عودة حماقي إلى زوجته وهو ما تحقق بالفعل، كما ربط البعض بين الأغنية وما حدث، وأن حماقي قدمها بشكل خاص من أجل هذه المناسبة.

لكن محمد حماقي كشف كواليس الأمر في لقاء تلفزيوني، أكد فيه أن البعض ظن أن الأغنية قدمت من أجل هذه المناسبة وذلك بعدما شاهدوا الشكر الخاص على شارة الأغنية، إلا أن هذا الأمر غير صحيح خاصة وأن العودة جاءت قبل سفره لتصوير الأغنية بأسبوع كامل.

وقتها قام حماقي بعقد القران ولكنه لم يعلن عن عودته إلى زوجته، ثم سافر لتصوير الكليب الذي أكد أنه يتحدث عن شخص غائب، وزوجته رغم الانفصال لم تكن أبدا شخص غائب عن حياته.

وأوضح حماقي أن الفترة الخاصة بالانفصال علمتهما العديد من الأمور، معتبرا أنه لولا هذه الفترة ما كان سيرى بعض الأمور التي لم يكن يراها وقت الخلافات، حيث لا يلوم الإنسان نفسه وقت الأزمات، مشيرا إلى كونه طوال الوقت كان يرى أن زوجته هي السبب في المشاكل، فيما كانت هي تعتقد أنه هو السبب في الأمر.

الانفصال تسبب في أن يرى كل طرف الخطأ الذي وقع فيه، لذلك حينما عاد الثنائي إلى بعضهما البعض كانت العودة بشكل مختلف، ووجه حماقي رسالة إلى زوجته قائلا "أنا بحبك جدا وأتمنى طول الوقت تكون عندي القدرة ان أنا أسعدك وتعيشي معايا الحياة اللي بتتمنيها، وان ربنا يهدي سرنا".

وكشف حماقي عن كونه ينتظر هو وزوجته مولودته الأولى، مشيرا إلى كونهما استقرا على اسم "فاطمة" من أجل ابنتهما.