في أمسيته بالرياض..هكذا رد عبدالرحمن بن مساعد على ابنته

ازدانت العاصمة السعودية #الرياض بأمسية شعرية كبيرة للأمير #عبدالرحمن_بن_مساعد بعد انقطاع عن #الأمسيات دام 14 عاماً، الأمسية التي كانت تحت مظلة هيئة #الترفية واحتضنتها #جامعة #الأميرة_نورة بنت عبدالرحمن نفدت تذاكرها مبكراً، وبان فيها اشتياق #الجمهور لفارسها الأوحد الذي كان بحجم الموعد والحدث المرتقب، وأضفى بروحه المعهودة على الأمسية #مشاعر البهجة لدى الحضور الذين صفقوا له طويلاً.

بدأ الأمير عبدالرحمن الأمسية بقصيدته #الوطنية الشهيرة " #سلمان الشهامة" والتي يقول مطلعها:

مهاب في الأنام طويل قامة

قديم.. قديم عهد باستقامة

مثيل أبيه أشباهاً وفعلاً

عصي الوصف سلمان الشهامة

كما ألقى مجموعة من القصائد مزج فيها بين الألوان الوطنية والعاطفية وشعر الحكمة والفخر والغزل منها: "محمد المقدام" و"7 أعوام"، "التمثال"، "أخطيت"، "مذهلة" "نصف الفراق"، "باقبل الجبهة"، "الأربعين"، ثم القى قصيدة تفاعلن معها الحاضرات بعنوان "يا كاعب الطبع الفريد" قال فيها:

يا كاعب الطبع الفريد

ياللي في صدقك تكذبي

يا أقدم الكيد الجديد

كيد انسجن منه نبي

القوة في ضعفك تبيد

وسلاحك الدمع اسكبي

سارة تصرخ "بابا أحبك"

ومن اللقطات اللطيفة في الأمسية عندما صرخت طفلة فجأة "بابا أحبك" فنظر الأمير عبدالرحمن للأعلى وقال: "هذا صوت بنتي سارة.. وأنا أحبك" وسط تصفيق وصيحات الحضور، ليرد بعدها أحد الجمهور من مسرح الرجال "أنا أحبك" فرد عليه ضاحكاً: "صعب أقول أحبك مثل سارة" .

الأمير عبدالرحمن بن مساعد بدا مهتماً بتفاصيل الأمسية من قبل إقامتها بأيام، واتضح هذا الاهتمام بحضوره المبكر إلى مقر الأمسية، ووقوفه على بعض الترتيبات والتحضيرات الفنية اللازمة، أما على الجانب #الشعري فكان ملاحظاً تركيزه على #القصيدة الفصحى التي أظهر فيها تفرده واتكاؤه على ذخيرة لغوية ومخزون ثقافي، وحضور شخصيته في بناء وتسلسل القصيدة، بـ"ثيمة" يعرفها المطلعون على تجربة الأمير عبدالرحمن، وهذا الأمر بلا شك أنه أوصل قصيدة عبدالرحمن بن مساعد إلى آفاق أرحب وشريحة أخرى من الجمهور في الوطن العربي، واستطاع من خلال القصيدة الفصحى أيضاً أن يوصل صوت المثقف السعودي في هذه المرحلة المهمة إلى أبعد مدى.

الأمسية حضرها عدد كبير من الشخصيات مثل رئيس هيئة الرياضة الأمير عبد الله بن مساعد، ورئيس هيئة الترفيه أحمد الخطيب ورئيس الاتحاد السعودي للبولينج الأمير عبدالحكيم بن مساعد ورئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، والأمير الشاعر سعود بن عبدالله، والأمير الشاعر سعود بن محمد الفيصل وعضو شرف #الهلال الأمير أحمد بن سلطان ونجم الكرة السعودية #سامي_الجابر والشاعر #ياسر_التويجري وعدد من أصحاب السمو والمعالي.

بدايات الأمير الشعرية

وكشف معلم الأمير عبدالرحمن بن مساعد في المرحلة الثانوية "الأستاذ موسى" عبر سناب عبدالله حمود الرشيد عن أن #البدايات الشعرية للأمير كانت في المرحلة الثانوية وقال: "أتذكر أول قصيدة كتبها كان في الصف الأول ثانوي، واليوم حضوري محبة له وافتخار به، وكان طالباً مجتهداً ومن حفظة القرآن الكريم والمتعمقين في تفسيره"، مبيناً أنه كان طالباً مميزاً في #المسرح وهو سعيد بعودته إلى الوسط الشعري.

الأمير عبدالرحمن غرد بعد الأمسية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي #تويتر: "شكراً لرئيس هيئة الترفيه معالي الوزير أحمد الخطيب، شكراً للأخت الكريمة الفاضلة أميرة الطويل وجميع منسوبي شركة تايم، شكراً عبدالله حمير القحطاني"، وفي تغريدة أخرى: "الحمد لله بفضله سبحانه ثم بفضل تكرمكم بالحضور، أمسية أعتبرها الأهم والأجمل في أمسياتي.. شكراً لا عدمتكم .. شكراً هيئة الترفيه.. شكراً شركة تايم".