وفاة الفنانة السورية أميرة حجو بعد صراع مع المرض

توفيت #الفنانة #السورية أميرة حجّو شقيقة الفنّان الراحل عمر حجّو وعمّة المخرج الليث حجّو، عن عمر ناهز 67 عاماً بعد صراع مع #مرض السرطان.

وأصيبت حجّو بمرض #السرطان في 2015، عندما أعلنت ذلك لجمهورها وكتبت "اليوم دخلت تجربة كنت أسمع عنها فقط. الأشعة وجرعات الكيماوي، بهذه التجربة أدخل معركة حرب وصراع مع السرطان تفوق كل الحروب التي خاضها البشر عبر التاريخ".

وتعد أميرة حجو من الفنانات السوريات المخضرمات، وهي من مواليد مدينة حلب (شمال سوريا) عام 1950، شاركت في الكثير من الأعمال الدرامية أهمها: "دنيا"، و"الفصول الأربعة"، و"أحقاد خفية"، و"أيام الغضب"، و"أسرار المدينة"، و"حروف يكتبها المطر"، و"أنا وعمتي أمينة"، و"خان الحرير"، و"باب الحديد"، و"تلك الأيام"، و"حد الهاوية" وغيرها الكثير من المسلسلات التلفزيونية.