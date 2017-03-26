بالصور.. هل تعلم أن هؤلاء هم أحفاد أبرز فناني مصر؟

يشقون طريقهم كي يحققوا نفس #نجومية أجدادهم الذين كانوا وما زالوا وسيظلون من أبرز #نجوم #السينما المصرية. بعضهم وضع أقدامه على بداية الطريق، والبعض الآخر يحاول، بينما اختفى فريق ثالث فاكتفى بأنه يحمل لقب "حفيد الفنان الكبير".

سارة ياسين أسماعيل يسن حفيدة #الفنان الكوميدي المصري #إسماعيل_يسن ، بهرت الجميع بجمالها، وعقب نشر صور لها على مواقع التواصل اكتشف الجميع أن الفنان الراحل لديه حفيدة تعمل مخرجة مثل والدها المخرج #يسن_إسماعيل لكنها ليست من هواة الأضواء ولا تسعى إليها كثيرا، فاكتفت بالتفرغ لرعاية أسرتها.

أما الفنان #رياض_القصبجي، الذي ارتبط بدور بـ"الشاويش عطية"، فلديه حفيدة تدعى جوليا، شاركت في فيلم "علاقات خطرة"، واختفت بعد ذلك ولم تشارك في أعمال أخرى.

أما #حسام_داغر الذي شارك محمد هنيدي في فيلم "أمير البحار" فهو حفيد الفنانة #نعيمة_وصفي. وشارك حسام داغر في العديد من الأعمال الفنية مثل "راديو ستار" و"الجراج" و"على الهواء" و"كلام في الحب" و"عصابة الدكتور عمر" و"العيادة" و"راجل وست ستات" وسفاري" و"مسلسل الجماعة" و"عايزة أتجوز" وغيرها.

عمر الشناوي هو حفيد الفنان #كمال_الشناوي واستعان به المنتج ريمون مقار للمشاركة في مسلسل "الأب الروحي"، وهو أول عمل فني له.

جميلة عوض هي ابنة المخرج المصري #عادل_عوض والممثلة #راندا_عوض، وهي حفيدة الممثل الكبير #محمد_عوض. شاركت في مسلسل "تحت السيطرة" مع نيلي كريم، ولفتت الأنظار لها بعد قيامها بدور "هانيا". كما شاركت في فيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا ومنى زكي.

أحمد عبدالقدوس هو حفيد الفنانة الراحلة #زبيدة_ثروت من ابنتها رشا. ظهر لأول مرة في مقدمة حاملي نعش جدته إلى مثواها الأخير. وكان أحمد مفضل جدته، حيث كانت تميزه عن باقي أحفادها من بناتها الأربع، وهو نجل محمد عبدالقدوس وحفيد الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس.

للفنانة الكبيرة #شويكار ابنة وحيدة من زوجها المحاسب حسن نافع الجواهرجي، واسمها منة الله الجواهرجي. تزوجت منة الله من محمود عطا الله وأنجبا ابنتين هما هند وفرح. وشوهدت هند حفيدة شويكار لأول مرة بجوار جدتها في حفل زفافها.

الفنانة ناهد السباعي من مواليد مايو/أيار 1987 وهي حفيدة الفنان #فريد_شوقي والفنانة #هدى_سلطان، ووالدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي. شاركت ناهد السباعي في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

ولفريد شوقي وهدى سلطان حفيد آخر هو الفنان الشاب أحمد جمال سعيد، الذي ظهر في أكثر من عمل فني، ومن بينها مسلسل "حدف بحر" مع الفنانة سمية الخشاب، ومسلسل "برة الدنيا" وأعمال أخرى منها "قلب الأسد" و"الإكسلانس" و"كارت ميموري" و"نيران صديقة" و"العملية ميسي".

أمير كرارة ممثل ومذيع مصري من مواليد 1977 بدأ حياته الفنية عام 2002 وهو حفيد الفنان #محمود_شكوكو. من أعمال أمير كرارة "تحت الأرض" و"لحظات حرجة" و"روبي" و"طرف ثالث".