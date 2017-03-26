عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية ثقافة وفن

بالصور.. هل تعلم أن هؤلاء هم أحفاد أبرز فناني مصر؟

المصدر: القاهرة - أشرف عبد الحميد
ناهد السباعي وجدتها هدى سلطان
رابط مختصر

يشقون طريقهم كي يحققوا نفس #نجومية أجدادهم الذين كانوا وما زالوا وسيظلون من أبرز #نجوم #السينما المصرية. بعضهم وضع أقدامه على بداية الطريق، والبعض الآخر يحاول، بينما اختفى فريق ثالث فاكتفى بأنه يحمل لقب "حفيد الفنان الكبير".

سارة ياسين أسماعيل يسن حفيدة #الفنان الكوميدي المصري #إسماعيل_يسن ، بهرت الجميع بجمالها، وعقب نشر صور لها على مواقع التواصل اكتشف الجميع أن الفنان الراحل لديه حفيدة تعمل مخرجة مثل والدها المخرج #يسن_إسماعيل لكنها ليست من هواة الأضواء ولا تسعى إليها كثيرا، فاكتفت بالتفرغ لرعاية أسرتها.

سارة ياسين إسماعيل يسن سارة ياسين إسماعيل يسن
سارة ياسين إسماعيل يسن سارة ياسين إسماعيل يسن
إسماعيل ياسين وحفيدته سارة إسماعيل ياسين وحفيدته سارة
سارة ياسين إسماعيل يسن سارة ياسين إسماعيل يسن

أما الفنان #رياض_القصبجي، الذي ارتبط بدور بـ"الشاويش عطية"، فلديه حفيدة تدعى جوليا، شاركت في فيلم "علاقات خطرة"، واختفت بعد ذلك ولم تشارك في أعمال أخرى.

رياض القصبجي وحفيدته جوليا رياض القصبجي وحفيدته جوليا
جوليا حفيدة رياض القصبجي جوليا حفيدة رياض القصبجي

أما #حسام_داغر الذي شارك محمد هنيدي في فيلم "أمير البحار" فهو حفيد الفنانة #نعيمة_وصفي. وشارك حسام داغر في العديد من الأعمال الفنية مثل "راديو ستار" و"الجراج" و"على الهواء" و"كلام في الحب" و"عصابة الدكتور عمر" و"العيادة" و"راجل وست ستات" وسفاري" و"مسلسل الجماعة" و"عايزة أتجوز" وغيرها.

عمر الشناوي هو حفيد الفنان #كمال_الشناوي واستعان به المنتج ريمون مقار للمشاركة في مسلسل "الأب الروحي"، وهو أول عمل فني له.

كمال الشناوي وحفيده كمال الشناوي وحفيده

جميلة عوض هي ابنة المخرج المصري #عادل_عوض والممثلة #راندا_عوض، وهي حفيدة الممثل الكبير #محمد_عوض. شاركت في مسلسل "تحت السيطرة" مع نيلي كريم، ولفتت الأنظار لها بعد قيامها بدور "هانيا". كما شاركت في فيلم "من 30 سنة" مع أحمد السقا ومنى زكي.

محمد عوض وحفيدته جميلة محمد عوض وحفيدته جميلة

أحمد عبدالقدوس هو حفيد الفنانة الراحلة #زبيدة_ثروت من ابنتها رشا. ظهر لأول مرة في مقدمة حاملي نعش جدته إلى مثواها الأخير. وكان أحمد مفضل جدته، حيث كانت تميزه عن باقي أحفادها من بناتها الأربع، وهو نجل محمد عبدالقدوس وحفيد الأديب الراحل إحسان عبدالقدوس.

زبيدة ثروة وحفيدها أحمد عبدالقدوس زبيدة ثروة وحفيدها أحمد عبدالقدوس

للفنانة الكبيرة #شويكار ابنة وحيدة من زوجها المحاسب حسن نافع الجواهرجي، واسمها منة الله الجواهرجي. تزوجت منة الله من محمود عطا الله وأنجبا ابنتين هما هند وفرح. وشوهدت هند حفيدة شويكار لأول مرة بجوار جدتها في حفل زفافها.

شويكار وحفيدتها هند شويكار وحفيدتها هند

الفنانة ناهد السباعي من مواليد مايو/أيار 1987 وهي حفيدة الفنان #فريد_شوقي والفنانة #هدى_سلطان، ووالدتها هي المنتجة ناهد فريد شوقي. شاركت ناهد السباعي في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية.

ناهد السباعي وجدتها هدى سلطان ناهد السباعي وجدتها هدى سلطان

ولفريد شوقي وهدى سلطان حفيد آخر هو الفنان الشاب أحمد جمال سعيد، الذي ظهر في أكثر من عمل فني، ومن بينها مسلسل "حدف بحر" مع الفنانة سمية الخشاب، ومسلسل "برة الدنيا" وأعمال أخرى منها "قلب الأسد" و"الإكسلانس" و"كارت ميموري" و"نيران صديقة" و"العملية ميسي".

فريد شوفي وحفيديه فريد شوفي وحفيديه

أمير كرارة ممثل ومذيع مصري من مواليد 1977 بدأ حياته الفنية عام 2002 وهو حفيد الفنان #محمود_شكوكو. من أعمال أمير كرارة "تحت الأرض" و"لحظات حرجة" و"روبي" و"طرف ثالث".

أمير كرارة وأحمد شكوكو أمير كرارة وأحمد شكوكو

كلمات دالّة

#نجومية, #نجوم, #السينما, #الفنان, #اسماعيل يسن, #يسن اسماعيل, #رياض القصبجي, #حسام داغر, #نعيمة وصفي, #كمال الشناوي, #عادل عوض, #راندا عوض, #محمد عوض, #زبيدة ثروت, #شويكار, #فريد شوقي, #هدى سلطان, #محمود شكوكو, #مصر, #نجمات, #مشاهير, #ممثلين, #ممثل, #إسماعيل يسن, #يسن إسماعيل

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر