مصر.. أفلام أعياد الربيع للكبار

موسم جديد تستقبله دور العرض السينمائية بمصر مع حلول أعياد الربيع، التي تنتظر مجموعة من #الأفلام التي يغلب على بعضها الطابع الكوميدي بالإضافة لأفلام الحركة.

البداية ستكون الأربعاء التاسع والعشرين من شهر مارس الجاري بفيلم "أخلاق العبيد" الذي يقوم ببطولته #خالد_الصاوي ويسرا اللوزي و #سارة_سلامة، وهو من تأليف عصام الشماع وأيمن مكرم فيما يتولى الإخراج #أيمن_مكرم.

الفيلم يعود به خالد الصاوي إلى #السينما مرة أخرى بعد غياب خلال السنوات الماضية، ويجسد فيه شخصية رجل أعمال يعاني من اضطراب نفسي ويعود إلى مصر من أجل محاولة بدء حياته من جديد لكنه يتعرض لعدد من المواقف التي تغير مجرى الأحداث.

العمل تم تصنيفه لمن هم فوق الـ16 من عمرهم، وطرح البرومو الخاص به في الفترة الماضية تمهيدا لعرضه بالسينما نهاية الأسبوع.

أسبوع واحد يظل فيه خالد الصاوي بمفرده، قبل أن تستقبل دور العرض فيلمين جديدين من الطابع الكوميدي هما "بنك الحظ" و"عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة"، حيث يعرضان في الخامس من شهر إبريل المقبل.

"بنك الحظ" يقوم ببطولته #محمد_ممدوح وأكرم حسني ومحمد ثروت وبيومي فؤاد، ويتناول محاولة لسرقة أحد البنوك في إطار كوميدي، وهو العمل الذي أعلنت أصالة عن انتظارها عرضه بفارغ الصبر، خاصة وأن زوجها طارق العريان يشارك في إنتاجه، وتم تصنيف الفيلم لمن هم أكبر من 16 عاما.

أما فيلم "عندما يقع الإنسان في مستنقع أفكاره فينتهي به الأمر إلى المهزلة" والذي يحمل الاسم الأطول في تاريخ السينما، فتستقبله دور العرض في الخامس من إبريل أيضا، ويشارك في بطولته #بيومي_فؤاد ومحمد ثروت وأحمد فتحي ومحمد سلام.

العمل تم تصنيفه هو الآخر لمن هم فوق الـ 16، على الرغم من الطابع الكوميدي الذي يسيطر على أحداثه، خاصة وأنه يتناول صدفة جمعت ثلاثة أشخاص كانوا في طريقهم إلى لبنان، ما يتسبب في العديد من المفارقات الكوميدية.

في الثاني عشر من شهر إبريل يعود أحمد رزق إلى السينما مجددا من خلال فيلم "يجعلو عامر" الذي يشاركه بطولته المطربة الشعبية بوسي وبيومي فؤاد، وهو من إنتاج #أحمد_السبكي.

ويقدم رزق في الفيلم دور "عامر" صاحب الشخصية المترددة الذي يشك في من حوله حتى زوجته، التي يطلقها ثلاث مرات خلال الأحداث وهو ما يؤثر سلبا على ابنهم، وتم تصنيف الفيلم لمن هم فوق الـ 12.

وإلى جوار هذه الأفلام ينتظر طرح فيلم "مش رايحين في داهية" الذي يتقاسم بطولته أحمد صلاح حسني وبشرى وريم مصطفى ونبيل عيسى، الذي أعلن عن عرضه بالتزامن مع #أعياد_الربيع.